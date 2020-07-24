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Başkan Çopuroğlu: “86 yıl aradan sonra Ayasofya, cemaatine kavuştu”

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.07.2020 13:57 | Son Güncelleme

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili yaptığı açıklamasında, “86 yıl aradan sonra Ayasofya, cemaatine kavuştu” dedi.86 yıl sonra cemaat ile Ayasofya’da namaz kılmanın coşkusunu yaşadıklarını belirten Çopuroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Bir asırdır müze olan, peygamber müjdeli komutan Fatih Sultan Mehmet’in emaneti, büyük fethin en büyük sembollerinden biri olan manevi mirasımız Ayasofya’da, 86 yıl sonra cemaatimizle beraber ibadetimizi gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz.

Başkan Çopuroğlu: “86 yıl aradan sonra Ayasofya, cemaatine kavuştu”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili yaptığı açıklamasında, “86 yıl aradan sonra Ayasofya, cemaatine kavuştu” dedi.
86 yıl sonra cemaat ile Ayasofya’da namaz kılmanın coşkusunu yaşadıklarını belirten Çopuroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bir asırdır müze olan, peygamber müjdeli komutan Fatih Sultan Mehmet’in emaneti, büyük fethin en büyük sembollerinden biri olan manevi mirasımız Ayasofya’da, 86 yıl sonra cemaatimizle beraber ibadetimizi gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Şükürler olsun biz bu kutlu güne kavuşturana.
Ayasofya’nın ibadete açılıp aslına dönmesiyle Cuma Namazını burada eda eden bütün vatandaşlarımızın coşkusunu derinden hissediyor, bu tarihi ana şahitlik etmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Gün artık yere basma değil, alınları secdeye koyma günüdür. Ecdadımızın emaneti Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun. 86 yıl sonra bizlere bu coşkuyu yaşatan, bu kutsal emanete ve daha nice emanetlerimize sahip çıkan liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu kutlu gün milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlı olsun.”

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