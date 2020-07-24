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Başkan Demir, ’Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ için şerbet dağıttı

SAMSUN HABERLERİ  | 24.07.2020 15:11 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılması nedeniyle Büyük Cami, Gürbüz Camisi ve Atakum Mimar Sinan Camisi’nde vatandaşlara cuma namazı sonrası şerbet ikram edildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugün cuma namazını Büyük Cami’de eda etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılması nedeniyle Büyük Cami, Gürbüz Camisi ve Atakum Mimar Sinan Camisi’nde vatandaşlara cuma namazı sonrası şerbet ikram edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugün cuma namazını Büyük Cami’de eda etti. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için yapılan duaların ardından cuma namazı kılındı. Namaz sonrası da Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 camide cemaate şerbet ikramında bulunuldu.
Fiziksel mesafe kurallarına uygun bir şekilde kılınan cuma namazı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, maske ve eldiven takarak, namazdan çıkan vatandaşlara şerbet ikram etti. 86 yıllık özleme son verildiğini belirten Başkan Demir, bugün ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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