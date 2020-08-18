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Başkan Demir: "Hizmetlerin en iyisine layıksınız"

SAMSUN HABERLERİ  | 18.08.2020 14:48 | Son Güncelleme

Samsun’un Ladik ilçesinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Önümüzdeki 3,5 yılın sonunda hem Samsun merkezde hem de ilçelerimizdeki projelerimizi hayata geçiriyoruz.

Samsun’un Ladik ilçesinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Önümüzdeki 3,5 yılın sonunda hem Samsun merkezde hem de ilçelerimizdeki projelerimizi hayata geçiriyoruz. Hizmetlerin en iyisine layıksınız” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ladik ilçesinde gerçekleştirilen yatırımları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Yılmaz, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ve AK Parti Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican ile birlikte Büyükalan Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 6 bin metrelik yol çalışmasını inceleyen Başkan Demir ardından mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ladik’in yol ağı tamamlanıyor
17 ilçede ekiplerin dur durak bilmeden çalıştığını belirten Başkan Demir, “Seçim üzerinden aşağı yukarı 1.5 yıl geçti. Geçen sene 4 ayda 450 kilometre Samsun’da yol yaptık. Bu sene 1100 kilometre yapacağız. Şu an 670 kilometreyi bulduk. Ladik’te bu yılki programı bitirince 30 kilometre yol kalıyor. Seneye Ladik’in bütün yol ağındaki işlerimi bitirmiş oluyoruz. Bir tek Ladik değil Salıpazarı, Asarcık, Yakakent, Alaçam, Havza ve muhtemelen Kavak’ı da bitireceğiz. Buradaki ekipleri boş bırakmayacağız. Standardın altında olan dar yolları söküp yeniden yapacağız” diye konuştu.

Samsun’a bu yakışır
3.5 yıl içinde kırsal altyapının tamamlanacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Biz cumartesi pazarı da mesaiye kattık. Nerede bir aksaklık, eksiklik var anında gidip görüp, çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’de en çok yol ağı olan illerdeniz. İlk defa kırsal altyapıyı bitiren illerden olacağız. Bir işi iyi yapmak diye bir şey var. Samsun’a ve bizlere bu yakışır. Bunu yapmak zor bir şey değil. Bütün Samsun’da ilçe belediyesi ve Büyükşehir birlikte çalışıyoruz. Ladik’te düğün salonu bitti. Düzenlemesini de yaparak, Samsun’un en güzel düğün salonlarından biri olacak. Ambarköy bitiyor. Akdağ’a güzel bir kafe restoran yapıyoruz. Önümüzdeki 3,5 yılın sonunda hem Samsun merkezde hem de ilçelerimizdeki projelerimizi hayata geçiriyoruz. Hizmetlerin en iyisine layıksınız” şeklinde konuştu.
Daha sonra Başkan Demir ve beraberindeki heyet, Kabacagöz Mahallesi’nde tamamlanan 2 bin metrelik beton yol çalışmasını ve yapımında sona gelinen düğün salonunun inşaatını inceledi.

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