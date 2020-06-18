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Başkan Demir, kapalı halk pazarında

ARDAHAN HABERLERİ  | 18.06.2020 17:39 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Faruk Demir, kapalı halk pazarını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Faruk Demir, kapalı halk pazarını ziyaret etti. Pazar ziyaretinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Demir, Pazar esnafına hayırlı işler diledi.
Ardahan Belediyesi, Korona Virüs vakalarının artışı nedeniyle ilde kurulan Kapalı Halk Pazarlarında hijyen denetimlerini sıklaştırdı.
Ardahan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temizlik ve hijyen kurallarına uymayan pazar esnafına uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri pazar esnafına maske, eldiven dağıttı ve alışveriş yapan vatandaşlara pazar girişinde ateşlerini ölçerek ellerine de dezenfektan sıktı.

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