YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Başkan Demir personeline seslendi: “Halkımız hizmetlerimizi hissetmeli”

Başkan Demir personeline seslendi: “Halkımız hizmetlerimizi hissetmeli”

SAMSUN HABERLERİ  | 09.12.2020 14:41 | Son Güncelleme

Başkan Demir, “Halkımız, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini hissetmeli, bir talepte bulunduğunda ‘Belediye benim için elinden geleni yapar’ demelidir.

Başkan Demir, “Halkımız, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini hissetmeli, bir talepte bulunduğunda ‘Belediye benim için elinden geleni yapar’ demelidir. Bu çok önemli ve herkesten katkı bekliyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nde birimlerle toplantılarını sürdüren Başkan Mustafa Demir, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı değerlendirme toplantısına katıldı.
Daire Başkanı Hüseyin Hakkı Akbulut ve personelin hazır bulunduğu toplantıda yapılan çalışmalar değerlendirildi. Personele önemli mesajlar veren Başkan Mustafa Demir, “İşi iş değil, adam yapar. Hiçbir şey durduğu yerde olmaz. Yemeği pişirmek için aşçıya ihtiyaç var. Benim, daire başkanlarımızın, şube müdürlerimizin, bütün memurlarımızın ve çalışanlarımızın performansını kuracağımız sistem ölçecek. Bu sistem üzerinde çalışıyoruz. Alo 153 Çağrı ve Kent Yönetim Merkezi hizmete girdiğinde göreceksiniz. Performansınızı da sizinle paylaşacağız. Şuan çözüm merkezinde bunu yapıyoruz. Genel sekreterimizle de değerlendiriyoruz. Çok ciddi bir iyileşmeye doğru da gidiyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“İnsanlarımıza hizmet ediyoruz” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “O zaman tabloları daha iyi, başarılı, verimli hale getirelim. Halkımız, büyükşehir belediyesinin hizmetlerini hissetmeli, bir talepte bulunduğunda ‘Belediye benim için elinden geleni yapar’ demelidir. Bu çok önemli ve herkesten katkı bekliyoruz. Hepimiz, birbirimizden sorumluyuz. Yaptığımız işlerde birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Birbirimizi daha iyi görev yapmaya sevk etmek durumundayız. Ama öncelikle görevimizi iyi yapmalıyız. Bu konuda ben dahil hepimizin eşitliği var. Eksik bir şey yapıldığında söylüyorum. Konuşup, değerlendiriyoruz. Siz de böyle yapmalı, hep birlikte bunu önemsemeliyiz” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanlığı yeni hükümet sistemiyle büyükşehirlerin, şehirlerin kalkınmasında ana lokomotif olduğunu hatırlatan Başkan Demir, “Örneğin destek hizmetleri olarak yaptığımız veya yapamadığımız hizmetlerden halkın ne oranda etkilendiğini görüyoruz. Yapabilirsek pozitif, yapamazsak negatif etkilenecek. Yapamazsak şehrimize eksik hizmet etmiş olacağız. Burada yaptığımız işlerden maaş alıp evimizi geçindiriyorsak, şehrimize ve halkımıza karşı bizim borcumuz var. Borcumuzu en iyi şekilde çalışarak ödemekle mükellefimiz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

Samsun Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:10
Sabah
07:42
Öğle
12:32
İkindi
14:51
Akşam
17:12
Yatsı
18:39

Samsun Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Aka Eczanesi
Ilkadim
Hanife Eczanesi
Ilkadim
Karacan Eczanesi
Ilkadim
Bulut Eczanesi
Atakum
Onar Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.