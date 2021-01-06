Başkan Demir: “Sosyal yardım süresi 2 güne inecek”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal hizmetler sisteminde ayni ve nakdi desteklerin ihtiyaç sahibine ulaşma süresini azami iki güne indireceklerini söyledi. Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı personeliyle bir araya gelen Başkan Demir, vatandaşın hayatına dokunan her konuda Türkiye’de en iyi hizmeti veren belediye olacaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile istişare toplantısı yaptı. Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, Daire Başkanı Ayhan Ergün ve personelin yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Mustafa Demir, daire başkanlıkları ve personelle daha verimli, etkin ve belediye yönetimiyle entegrasyon içinde çalışmak için zaman zaman bir araya geleceklerini ifade ederek, “Hedeflerimize bilinçli yürümek istiyoruz. En başından beri söylüyoruz. Her alanda Türkiye’nin en iyi ve en başarılı belediyesi olmak zorundayız. Bu da hep birlikte çalışarak olur. Tüm yönetim ve ekibimizle projeyi üretirken de en iyisini üreteceğiz. Sahaya yansıtırken de belli bir hedef doğrultusunda yapmak zorundayız” dedi.

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın direk vatandaşın hayatına dokunan bir birim olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Demir, “Dokunma ihtiyacı duyan vatandaşlarımızın hayatına dokunun. Yaşlı bakım, evde sağlık hizmetleri gibi hizmetlerimiz var. Desteğe, ilgiye ve ihtiyaç duyan, maddi sorunu olanlara belediyemizin imkanlarından onların hakkı olduğu bilinciyle onlara destek veriyoruz. Ama kriterlerimiz var. Anında hizmeti sunmak, desteği vermek zorundayız. Gelen her talebin doğru bir şekilde azami iki gün içinde neticelenerek istifadesine sunacağız” diye konuştu.