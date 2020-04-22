Başkan Demir’den 23 Nisan mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, TBMM’nin 100’üncü açılış yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Demir mesajında, “Her yıl büyük bir coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100’üncü yıl dönümünü hüzünlü ve buruk bir şekilde kutlamaktayız. Temennimiz odur ki bundan sonraki yıllarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşku içerisinde kutlarız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi saygı ve rahmetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

