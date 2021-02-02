Başkan Demirtaş: “Sorunları hep birlikte çözeceğiz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kazımkarabekir Mahalle sakinleri ve semt pazarcı esnafı ile bir araya gelerek problem ve taleplerini dinledi.

Başkan Demirtaş, Yıldıray Çınar Kültür Merkezi konferans salonunda korona virüs tedbirleri doğrultusunda Kazımkarabekir Mahalle sakinleri ve mahallede kurulan pazar esnafı ile bir araya geldi.

Toplantıda santral yanı pazar esnafı sorunlarını dile getirerek Başkan Demirtaş’tan çözüm talep etti. Mahalle sakinleri ise mahalle girişlerine araçlarını hızlarını kesmek ve oluşabilecek kazaların önüne geçmek adına bariyer konulmasını istedi.

“Sorunları hep birlikte çözeceğiz”

İlkadım ilçesinde tüm sorunları vatandaş ve esnaflar ile birlikte hareket ederek çözeceklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”İlçemizdeki bütün sorunları en az seviyeye düşürmek için ekibimiz ile birlikte çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, ilçemiz ile ilgili bütün sorunlarımızı ele aldık ve çalışmalarımıza başladık. Allah’ın izni ile ilçemiz ile ilgili hiçbir sorun kalmayacak. Siz değerli esnaflarımız ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunarak, ilçemizin sorunlarını hep birlikte konuşarak çözeceğiz” dedi.