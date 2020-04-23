Başkan Demirtaş’tan küçük Efe’yi sevindiren 23 Nisan hediyesi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, küçük Efe’nin isteğini kırmadı ve 23 Nisan hediyesini vefa ekibi ile evine gönderdi.

Başkan Necattin Demirtaş, İlkadım Belediyesine ulaşarak oyuncak araba istediğini söyleyen Raşit Efe Şen’i kırmadı ve hediyesini vefa timi ile gönderdi. Küçük Efe’ye vefa timi hediyesini verirken görüntülü olarak arayıp 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutlayan Başkan Demirtaş, çocukların böyle bir günde gülümsediklerini görmenin en büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezini ağlayarak arayıp, 23 Nisan’da oyuncak araba istediğini söyleyen Raşit Efe Şen, “Ben ailemin haberi olmadan sizi arıyorum. Bana Necattin Demirtaş başkanımız oyuncak araba alabilir mi? Bir de kız kardeşim için oyuncak bebek istiyorum. 23 Nisan’da en çok isteğim şey oyuncak araba” diyerek talebini iletti. Bunun üzerine talebi değerlendirerek hemen harekete geçen vefa timi ekibi Efe’nin hediyesini teslim ettiler. Küçük Efe bunun üzerine vefa timine ve kendisini görüntülü olarak arayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a teşekkür etti.