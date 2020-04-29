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  4. Başkan Deniz Köken’in maske hediyesi mutlu etti

Başkan Deniz Köken’in maske hediyesi mutlu etti

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.04.2020 17:13 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e sosyal medya hesabı üzerinden ulaşan Nurettin Arslan, eşinin yeğeni için özel maske istedi.

Başkan Deniz Köken’in maske hediyesi mutlu etti

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e sosyal medya hesabı üzerinden ulaşan Nurettin Arslan, eşinin yeğeni için özel maske istedi. Başkan Deniz Köken, Arslan’ın bu isteğini yerine getirerek özel tasarım olan maskelerden kendisine gönderdi.
Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK)’te korona virüs maskeleri yüzünden iletişim kurmakta zorlanan işitme engelliler için özel maske üretildi. Ağız kısmı şeffaf bırakılarak işitme engellilerin dudak okuma yoluyla iletişim kurmasını kolaylaştıran maskeler işitme engelli vatandaşların da büyük beğenisini kazandı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e sosyal medya hesabı üzerinden ulaşan Nurettin Arslan da, eşinin yeğeni için bu özel maskelerden istedi. Başkan Deniz Köken, Nişanca Mahallesi’nde oturan Arslan’ın bu isteğini yerine getirerek özel tasarım olan maskelerden kendisine gönderdi.
Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri Başkan Deniz Köken’in selamlarını ileterek 12 adet maskeyi Nurettin Arslan’a teslim etti. Büyük bir mutlulukla maskelerini teslim alan Nurettin Arslan ise Başkan Deniz Köken’e teşekkürlerini ileterek, “Allah başkanımızdan razı olsun. Bu talebimizi hemen yerine getirdi. Bu maskeler çok işimize yarayacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Deniz Köken’in maske hediyesi mutlu etti

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