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Başkan Deveci’den ekiplere teşekkür belgesi

23.02.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Atakum Belediye Başkanı Av.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, karla mücadele için 24 esasıyla çalışarak vatandaşların kar yağışından mağdur olmamaları adına yoğun mesai yapan belediye çalışanlarına teşekkür belgesi verdi. Başkan Deveci, “Zor şartlarda hizmet etmeye çalışıyoruz. Başarı buradan çıkar arkadaşlar” dedi.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan ve Atakum kent merkezi ile yüksek kesimlerinde de görülen yoğun kar yağışıyla birlikte 24 saat esasıyla çalışan belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek tüm personele teşekkür belgesi verdi. Yağışın günler öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak adeta teyakkuza geçen toplamda 36 araç ile 150’den fazla personeli kapsayan ekipler, kar yağışının devam ettiği günler boyunca ve sonrasında yaşanabilecek olası buzlanmalara karşı trafik ve yaya güvenliğini sağlamak için kar küreme, yol-kaldırım tuzlama çalışmaları yaparken, yüksek mahallelerde de kalınlığı 1.5 metreye ulaşan kar nedeniyle kapanan yolların açılması için mücadele verdi. Aynı zamanda pazaryerlerinde soğuk havada çalışan esnafa bir nebze destek olmak için sıcak çorba ikram eden ekipler sokakta yaşayan hayvan dostları da unutmayarak kar altında aç kalma tehlikesi geçirebilecek kedi ve köpekler için besleme noktalarına mama takviyesi yaptı.
Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya gelen Başkan Deveci’ye yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı sunum yapıldı. Sunumun ardından belediye çalışanlarına seslenen Başkan Deveci, “Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Zor şartlarda hizmet etmeye çalışıyoruz. Belediyede birlik ve bütünlük sağlayabilirsek, hizmete odaklanabilirsek başarı buradan çıkar arkadaşlar. Hizmet ettiğimiz sokağını süpürdüğümüz insanların hangi partiye oy verdiğine bakıyor muyuz? Aklımıza geliyor mu? Gelmemeli. Biz belediye çalışanıyız. Her zaman söylüyorum belediye çalışanları özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarından sonra en riskli, aldıkları maaşı fazlasıyla hak eden gruptalar. Haklarının bu ülkeyi yönetenler tarafından bilinmesi gereken, sadece yüzyıldan yüzyıla pandemi olduğunda hatırlanması gereken meslek grubu olmadığını bilmeleri lazım. Yerel yönetimlerde seçimlerin yaşanması ve siyasetin olması nedeniyle burası da küçük lokal bir bölge olduğu için siyaset daha çok çalışanlar üzerinde tepiniyor. Bundan evvel hep öyle oldu, A partisi B partisi C partisi hiç önemli değil. Siyasetin anlayışını da değiştirmemiz gerekli. Siz atanarak geliyorsunuz ben seçilerek geliyorum. Siz ömür boyu veya emekli olana kadar buradasınız ben seçildiğim süre boyunca. Ben bu sürenin kıymetini bilmek durumundayım siz de ‘Burası benim ekmek teknem, ben çoluğumun çocuğumun geleceğini buradan kazanıyorum. Bunun karşılığında da bu halka hizmet ediyorum. Halka doğru hizmet edersem, aldığımı hak edersem ben Atakum’da eşim kolumda çocuklarımla birlikte alnı açık, başım dik gezerim’ diyebilirsiniz. Bu konuda benim bir tereddüttüm yok. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Müdürlüklerimizden hiçbir şikayetim yok. Muhtarlarımız ayrı ayrı aradılar, yurttaşlarımız sosyal medyadan ulaştılar. Hepsi özellikle karla mücadele çalışmalarınızdan çok memnun olduklarını söylediler. Ustasıyla sahada çalışan personeliyle hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dayanışma içerisinde, tuttuğunu koparan bir anlayışla işimize asılırsak komşularımızı rahat ettirebiliriz. Birlikte Atakum’u yaşanabilir bir kent olarak tutabiliriz” diye konuştu.

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