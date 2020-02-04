Başkan Deveci’den iş vaadi iddialarına cevap: “Hiçbir parti beklentide olmasın”

İYİ Parti delegelerine Atakum Belediyesi’nde iş vaadi verildiği iddialarına ilişkin konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Kongre süreçlerinde hiçbir parti belediye olanaklarını yararlandırmam konusunda beklentide olmasın. Ben burada olduğum sürece, böyle bir şey olmaz" dedi.

Atakum Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 6 gündem maddesi oy birliği ile görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Mecliste ayrıca meclis üyelerinin sorularını cevaplayan Başkan Deveci gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Deveci, önceki gün Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan askerleri anarak söze başlayan Başkan Deveci, "Dün İdlib’te yine hareketlilik başladı. 8 askerimiz şehit oldu. Dilerim orada bir barış olur. Akıl ve sağduyu ortaya çıkar. Yine diliyorum ki, artık şehidimiz ve gazimiz gelmez. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu meclisimizin ortak dileği olsun. Gerçekten orada zor günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle yaklaşık 1 milyon civarında insan Türkiye’ye doğru göç etme hazırlığı içerisinde. Türkiye’ye de alınmıyor, orada hayat zor, burada hayat zor. Artık bir biçimiyle çözülmesi gerekiyor. Uluslararası güçler, ne insan hakları lafından vazgeçiyorlar ne de insan haklarına saygılılar. Bizim Anadolu coğrafyasında ortak bir sesle buna yeter artık dememiz gerekiyor. Etrafımızda dolaşıp duruyorlar. Yıllarca terörü beslediler, kan gövdeyi götürüyor. Petrol onların olsun, o coğrafyada yarın su ve tarım kavgası da başlayacak. Suyun paylaşılması üzerinden yeniden bir barış anlaşması yapmamız lazım. O suyun kaynakları bizde. Yine namlunun ucu bize çevrilecek. O coğrafya netameli. Bizim içerisinde bulunduğumuz coğrafya ise bu kadar güzelliğine rağmen neredeyse barut fıçısı üzerinde oturuyoruz. Bizim burada yaşayanlar üzerine birliğe, bütünlüğe, ortak akla ve kardeşliğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

İYİ Parti grubu, gündem dışı olarak meclise yazılı soru önergesi verdi. Önergede son günlerde kamuoyunda tartışılan İYİ Parti delegelerine Atakum Belediyesi’nde iş vaadi verildiği iddiaları yer aldı. Önergede, "Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında partimiz üzerinde ilçe başkanlığı seçimlerinde işe alım sözü vermek suretiyle kazanılmaya çalışıldığı içerir haberleri maksatlı biçimde yapılmaya başlanmıştır. Samsun kamuoyunda hem belediye hem de partimiz açısından ciddi problemlerle karşılaşmaktayız. Bu iftiraların açığa çıkarılması için belediyemiz şirketlerinde bulunan personelin tam listesini talep ederiz" ifadeleri kullanıldı.

İYİ Parti’nin önergesi üzerine iddialar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Deveci ise, "Bu işin iki boyutu var. Bu kongre hazırlığı içerisinde olan İYİ Parti’nin kendi iç mücadelesiyle alakalı sanıyorum. Biz de o süreci geçirdik. Ne yazık ki belediyelerde bu iş biraz böyle oluyor. Taraflardan birisi kendisini belediye başkanına yakın hissediyor. ’Benim adayıma oy versen, üç adamınızı işe alacağız’ diyor. Diğer rakip de arıyor, ’Senin adına aradı böyle yaptı’ diyor. Bu siyasetin en başından bu yana karşı olduğum öteki yüzü. Bu anlayışla siyaset yapılmamalı, oradan bir şey çıkmaz. Bugüne kadar da çıkmadı. Bu şekilde siyaset yapıp da başarılı olmuş kimseye rastlamadım. Bunu da siyasetçi kimliğimle söylüyorum. Bizim belediyemizi ilgilendiren bölümüyle ilgili de, kongre süreçlerinde hiçbir parti belediye olanaklarını yararlandırmam konusunda benden kimse bir şey beklemesin. Belediyenin sorunları var. Bundan sonra da belediyeye, belediyenin ihtiyaç duyduğu isimler alınabiliyorsa alınacak. Ekonomik sorunlarımızı aşamadık. Bürokraside çalışan ve iki elin parmaklarını geçmeyen aldığımız personel ise mesleklerine ihtiyaç duyulan kişiler. Onun haricinde temizlik, park ve bahçeler gibi emek ağırlıklı yerlerde çalışıyorlar. Bir diğeri de bize bağışlanmış olan şirkette çalışanlar. Çalışanların kaç tanesi hangi partiden bizi ilgilendiren durumlar değil. Bunu da merak etmedim. Biz o şirketin işlettiği tesislerde hijyene, hizmete ilişkin her türlü denetlemeyi yapıyoruz. Belediyemize yansıyacak bir durumda da müdahale ederiz. Sorduğunuz soruyla ilgili birkaç gün önce de söylemiştim. Belediye olanaklarını herhangi bir partiye kullandırma beklentisi olmasın. Ben burada olduğum sürece, böyle bir şey olmaz. Burada hepimiz siyaset yapıyoruz. Gayet tabii birbirimizi dinleyeceğiz ve konuşacağız. Bir ihtiyaç varsa buna duyarlı olacağız. ’Hayır, ben bildiğimi yaparım’ demiyorum. Zaten bu söylediklerimin gereğini de yerine getiriyoruz. Bu konuda bir sorun yok. 11 ay oldu, bu süreçte işten çıkarılan 16 kişi var. En azı 45 gün işe gelmemiş. İşten çıkaran da ben değilim, son dönemde atadığım müdürler de değil. Daha önceki müdürler. Zaten de işten çıkarmak görevi. Çünkü çalışmıyor, işe gelmiyor. Çalışmadan maaş alıyor. Buna benim vicdanım razı gelmez. Başkasının da gelmez mutlaka. İçişleri Bakanlığı’na şikayet etmişler, müfettişlere de mobbing uygulandığını söylemişler. İşten çıkartılanı bilmem, belediye başkanı bununla uğraşacaksa 26 müdür neden var? O şirketin müdürü neden var? Konuyla ilgili bilgilendirildim, tutanakları inceledim ve usulünün yapılmasını söyledim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz ne kimsenin ekmeğiyle oynuyoruz, ne de Atakum’un kaynaklarını eşimize dostumuza yedirmek gibi bir görevimiz var. Bu konuda Samsun kamuoyu rahat olsun, zaten de rahat" şeklinde konuştu.