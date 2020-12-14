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Başkan Deveciler yeni hayvan bakımevini denetledi

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.12.2020 10:22 | Son Güncelleme

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in seçim vaatlerinin başında yer alan Sokak Hayvanları Bakımevi Projesi’nde sona yaklaşıldı.

Başkan Deveciler yeni hayvan bakımevini denetledi

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in seçim vaatlerinin başında yer alan Sokak Hayvanları Bakımevi Projesi’nde sona yaklaşıldı. Başkan Deveciler “Sokakta yaşayan hayvanlarımızın sağlıkları ve yaşam haklarını korumak adına projeler üretiyoruz” dedi.
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, hayırsever Nedim Erarslan’ın destekleriyle yeni hizmete açacakları Sokak Hayvanları Bakımevinde incelemeler yaptı. Yapımı devam eden padok ve sağlık alanlarını gezerek birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Deveciler, bakımevinin parke taş yolları ve bahçe duvarlarının yapım aşamalarını denetledi. Modernize edilmiş olarak dizayn edilen bakımevinde uygulanacak sistemlerin yapım kontrollerini de yapan Başkan Deveciler müdürlere; bakımevinin tüm detaylarıyla yapımında titiz bir çalışma yürütülmesi yönünde talimatlar verdi.Yunus Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait 8 dönüm arazi üzerine yapılan bakımevi, tek katlı yaklaşık bin 280m2 kapalı alana sahip olacak. Eski bakımevinin olduğu alanda yapılacak çalışmalarla modern bir görünüme sahip olacak bakımevinin ismi ise “Alida-Nedim Erarslan Sokak Hayvanları Bakımevi” olacak.
Yapılacak bakımevi, yeni sistem teknolojik aletlerle faaliyet gösterecek. İçerisinde, ilk kabul, müşahede, ameliyathane, bakım, karantina, morg ve klinik gibi bölümlerin yer alacağı bakımevinin en çok kullanılan alanı ise padoklar olacak. Tekli ve çoklu olarak tasarlanan padoklar hayvan dostlarımızın başta sağlığı olmak üzere hijyen ve huzuru düşünülerek, yarı kapalı-açık olarak dizayn edilecek. Padoklar ayrıca, alt yapı ve ısı yalıtımlarıyla kış şartlarına da uygun şekilde yapılacak. Mevcutta faaliyette bulunan bakımevi 150 adet barınma kapasitesine sahipken, yeni yapılacak bakımevi 350 sokak hayvanına barınma imkanı sunacak.
Burhaniye’nin insanları kadar hayvanlarının da düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Seçim öncesi uygulamayı düşündüğüm bir projeyi daha Burhaniyelilerle buluşturmak için ilk adımı attık. Sokakta yaşayan hayvan dostlarımızın önceliği, sağlıkları ve yaşam hakları, biz de onların yaşamlarına saygı duyuyor ve Burhaniye’de onlarla birlikte güzel bir şekilde yaşamayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Deveciler yeni hayvan bakımevini denetledi

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