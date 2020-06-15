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Başkan Dinçer altyapı çalışmalarını inceledi

AKSARAY HABERLERİ  | 15.06.2020 11:14 | Son Güncelleme

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye ekiplerinin sürdürdüğü altyapı çalışmaları inceledi.Aksaray Belediyesi, altyapı çalışmalarını tamamlandığı Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesinde asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışması başlattı.

Başkan Dinçer altyapı çalışmalarını inceledi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye ekiplerinin sürdürdüğü altyapı çalışmaları inceledi.
Aksaray Belediyesi, altyapı çalışmalarını tamamlandığı Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesinde asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışması başlattı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, yağmur suyu hattı döşenmesi ve asbest boru değişimi çalışmalarının tamamlandığı Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi üzerinde altyapının tamamlanmasının ardından asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmasında belediye meclis üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Dinçer, “Çalışmalarımıza hızlı ve titiz bir şekilde devam ediyoruz. Sürekli sahada olarak çalışmaları yerinde inceliyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sağlamak için çalışıyoruz. Ekibime üstün gayretlerinden dolayı kolaylıklar dileyerek teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Dinçer altyapı çalışmalarını inceledi

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