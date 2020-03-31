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Başkan Doğan’dan öğrencilere 610 kitap

SAMSUN HABERLERİ  | 31.03.2020 17:29 | Son Güncelleme

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sosyal medya üzerinden yaptığı kampanyada gönderisini beğenen 610 kişiye kitap hediye ediyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın öğrencilere Mustafa Kutlu okumalarını tavsiye etmesinin ardından Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sosyal medyada "EvdeKalTürkiye" etiketiyle kitap kampanyası başlattı.

Başkan Doğan’dan öğrencilere 610 kitap

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sosyal medya üzerinden yaptığı kampanyada gönderisini beğenen 610 kişiye kitap hediye ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın öğrencilere Mustafa Kutlu okumalarını tavsiye etmesinin ardından Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sosyal medyada "EvdeKalTürkiye" etiketiyle kitap kampanyası başlattı. Başkan Doğan gönderisini beğenen 555 kişiye Mustafa Kutlu’nun hikaye kitaplarından hediye edeceğini bildirmişti, bir gün sonra talep çok olduğu için 55 kişiye daha göndereceğini açıkladı. Başkan Halit Doğan 610 hikaye kitabının sahiplerine teslim edilmesi için dağıtıcı firmaya teslim ettiklerini söyledi.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı açıklamada, “İnsanlık olarak zor günlerden geçiyoruz, devletimiz tarafından önemli tedbirler alındı ve korona virüsünün seyrine göre de önlemler alınmaya devam edecektir. Okullarımızın da bu süreçte tatil olmasından dolayı, çocuklarımızın evde kaliteli zaman geçirmesi, çocuklarımızın ve ailelerinin evde kalması adına öğrenci kardeşlerime Sağlık Bakanımızın da tavsiye ettiği Mustafa Kutlu’nun hikaye kitaplarını hediye etmek istedim ve sosyal medyadan göndermek için bir kampanya başlattık. Öğrenci kardeşlerimizin yoğun ilgi göstermesi nedeniyle 555 adet olan kitap sayımıza 55 tane daha ekleyerek 610 kitabı öğrencilerimize gönderilmek üzere dağıtıcı firmaya teslim ettik” dedi.

Başkan Doğan’dan öğrencilere 610 kitap

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