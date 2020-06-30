YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Başkan Doğan’dan Vefa Grubuna ödül

Başkan Doğan’dan Vefa Grubuna ödül

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.06.2020 15:22 | Son Güncelleme

Denizli Merkezefendi Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlara yardımcı olmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Merkezefendi İlçe Kaymakamlığı ile birlikte oluşturulan ’Vefa Sosyal Destek Grubu’nda başarılı çalışmalara imza atan personelini ödüllendirdi.Dünyayı sarsan korona virüs salgının Türkiye’de görülmesinin ardından yurt genelinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu.

Denizli Merkezefendi Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlara yardımcı olmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Merkezefendi İlçe Kaymakamlığı ile birlikte oluşturulan ’Vefa Sosyal Destek Grubu’nda başarılı çalışmalara imza atan personelini ödüllendirdi.
Dünyayı sarsan korona virüs salgının Türkiye’de görülmesinin ardından yurt genelinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarında ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grupları karşıladı. Merkezefendi İlçe Kaymakamlığı ile birlikte oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından ödüllendirildi. Başkan Doğan, Merkezefendi Kaymakamlığınca düzenlenen ‘Teşekkür belgesini ve Merkezefendi Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeleri destek grubu çalışanlarına törenle teslim etti. Bütün enerjilerini virüsle mücadeleye yönelttiklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bütün dünyayı sarsan salgın Denizlimizi, Türkiye’mizi yakından etkiledi. Hiç beklemediğimiz bir anda, hiç tanımadığımız bir virüsle mücadele etmeye başladık. Bizlerde bütün işlerimizi bırakıp, bütün enerjimizi virüsle mücadeleye yönelttik. Çünkü en önemlisi bizim için can sağlığıydı. Can güvenliğimiz çok önemliydi. Bu anlamda kamu kurumları kendince tedbirleri almaya başladı. Kaymakamlığımız bünyesinde de yaptığımız hıfzıssıhha toplantıları sonucunda virüsle mücadelede, vatandaşlarımıza yardımcı olabilmesi noktasında bir grubun oluşturulması talep edildi ve sonrasında kabul edildi” dedi.

“Çok önemli bir görev yaptınız”
Zorlu bir sürecin yaşandığını belirten Başkan Doğan, “Her ilçe kendi bünyesinde kaymakamlık önderliğinde, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Diyanet ile birlikte bir grup oluşturuldu. Bu grubun adı da ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ydu. Niye vefa? Çünkü yaptığınız iş çok önemliydi. İnsanlar gerçekten zor bir dönem geçirecekti. Sokağa çıkma yasakları vardı. Virüs özellikle 60, 65 yaş üstünü derinden etkiliyordu. Virüs pençesine ilk olarak sağlık sorunları, kronik hastalıkları olan, engelli vatandaşlarımızı alıyordu. Yine çocuklarımız için de çok sıkıntılı bir durum söz konusuydu. Belediyemizden vefa gruplarına, personel desteği istediler. Tabi bu desteğin bir kısmı araç, bir kısmı şoför, bir kısmı zabıta, bir kısmı diğer çalışan arkadaşlarımızdı. Bizler de tabi ki de gönüllü olarak bu desteği vermek zorundaydık” ifadelerini kullandı.

“Gece gündüz demeden çalıştınız”
Salgın dönemini güzel bir şekilde atlattıklarını söyleyen Başkan Doğan, “Sizler yaklaşık 3 ay boyunca vefa gruplarında çalıştınız. Gece gündüz, Cumartesi Pazar demediniz. İlgili birim müdürlerinizle yaptığımız istiarelerle sizleri takip ettik. Sizlerin can güvenliği de, can sağlığı da bizim için çok önemliydi. Bu dönemi güzel bir şekilde atlattık. Çok şükür Merkezefendimizde o dönemde vakaya rastlanmadı. Bu anlamda sizlere bir teşekkür etmek amacıyla da bugün burada bir araya geldik. Hemşehrilerimiz yeri geldi bir ilacını dahi almak için dışarı çıkamadı yeri geldi ekmek almaya çıkamadı. Sizler onların ihtiyaçlarını karşıladınız. Zaman içinde herkes bu virüsle mücadele etmeyi öğrendi. Vefa grupları görevini öğrendi. Bizler yerel yönetimler olarak nerelerde daha hassas davranacağız onları fark ettik. Denizli’de kamu kurumlarının ortak istişaresi sonucunda güzel bir birlik sağlandı. Bu şekilde o yoğun dönemdeki sıkıntıyı en az zararla atlattık. Tabi ki de virüs tehlikesi daha devam ediyor. Bizlerin de sizlerin de aynı şekilde güvenlik tedbirlerine sıkı sıkı uyması gerekiyor. Maske, hijyen kuralları çok önemli. Vatandaşları uyarmaya devam edeceğiz. Çünkü hepimizi etkileyecek bir konu bu. Bir kez daha Merkezefendi Belediyesi olarak bir aile olduğumuzu, tek amacımızın hizmet etmek olduğunu göstermiş oldunuz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Denizli Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:38
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:37
Yatsı
22:16

Denizli Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Ege Eczanesi
Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Nikfer Eczanesi
Merkezefendi
Nükhet Eczanesi
Merkezefendi
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Nurdan Eczanesi
Pamukkale
Soylu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sağlık çalışanlarına ve eczacılara ücretsiz ulaşım desteği devam edecek

Sağlık çalışanlarına ve eczacılara ücretsiz ulaşım desteği devam edecek

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İlkokul Öğrencilerinden Anlamlı Davranış

İlkokul Öğrencilerinden Anlamlı Davranış

Çocuklarda Bahar Ayı Hastalıkları

Çocuklarda Bahar Ayı Hastalıkları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.