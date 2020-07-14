Başkan Doğru’dan 15 Temmuz Mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Doğru mesajında, "Milletimiz, binlerce yıllık tarihinde sayısız istiklal ve istikbal mücadelesi vermiştir. Son olarak, 15 Temmuz 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanan FETÖ hain terör örgütünün kirli ellerinin uzandığı, hainlerin kalkıştığı darbe girişiminde, aziz milletimiz, bir kez daha kendi kaderini düşman ellere teslim etmemiş ve askeriyle, polisiyle, siviliyle 249 şehit vererek demokrasisine, ülkesine ve onuruna sahip çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Paralel ihanet çetesinin 15 Temmuz’da devletin bölünmez bütünlüğüne, hürriyetin temel taşı olan demokrasiye işbirlikçileriyle birlikte saldırdığını hatırlatan Doğru, "O gece vatan savunmasında; tankların, silahların önüne kendini siper eden milletimiz Sünni-Alevi, Türk-Kürt, Çerkez-Roman, sağcı-solcu, zengin-fakir, iktidar-muhalefet demeden tek yürek olarak hainlere geçit vermemiştir. AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde salaların ve şahadet haykırışlarının arasında ellerinde hiçbir silah olmaksızın, sadece iman dolu yürekleriyle hain darbecilere direnen, kahraman bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Milletimizin son kahramanlığı olan 15 Temmuz Destanı’nın 4’üncü yıl dönümünde, o gece tarih yazan tüm vatandaşlarımızı, gazilerimizi minnetle, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve duayla anıyorum’’ ifadelerine de yer verdi.

