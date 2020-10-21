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Başkan Doğru’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.10.2020 13:52 | Son Güncelleme

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, "Demokrasinin temel taşlarından olan basın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır.

Başkan Doğru’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, "Demokrasinin temel taşlarından olan basın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir. Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan başta Gaziantep olmak üzere ülkemizdeki tüm değerli basın çalışanlarının ‘21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru olarak kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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