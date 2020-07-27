Başkan Doğru’dan şehit askerler için baş sağlığı mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi belediye başkanı Hasan Doğru, yayımladığı mesaj ile Mersin’in Mut ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler için baş sağlığı diledi.

Başkan Hasan Doğru, mesajında, "Görev ifa etmek üzere KKTC’ye gitmekte olan askerleri taşıyan sivil otobüsün Mersin’in Mut ilçesi’nde kaza yapması sonucunda şehit olduğunu, yaralı askerlerimizin de olduğunu büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve yüce Türk Milletine başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize de Allah’tan acil şifa temeni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

