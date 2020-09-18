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Başkan Dr. Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Toplantısı’na Katıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.09.2020 15:15 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Toplantısı’na Katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, video konferans ile GENÇLİK VE GENÇ NESLİN GELECEĞİ ile TARİHİ MEKÂNLARIN KORUNMASI olmak üzere iki konuda konuşmacı olarak üyeleri bilgiler verdi ve Türkiye de yapılanlar hakkında bilgilendirdi.
Fransa’nın Strazburg kentinde yapılan ve video konferans toplantısında; GENÇLİK VE GENÇ NESLİN GELECEĞİ ile TARİHİ MEKÂNLARIN KORUNMASI konuların evrensel birer konu ve sorun olduğunu çünkü her iki konunun toplum yaşamında önemli bir yeri bulunduğunu söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Gençlik gelecek demektir. Bu açından gençliğine ve genç nesline yatırım yapan aslında geleceğe yatırım yapmaktadır. Ancak artık bir hastalık olarak görünen sanal medyadan gençliği uzaklaştırmak ve hayatın gerçeklerini öğretmek ve göstermek gerekmektedir. Gençlik eğitim ister, iş ister gelecek teminatı ister, Bu istekleri karşılayan devletler geleceklerin emindirler. Güvenli bir gelecek ve nesil açısından herkes, kurum, kuruluşlar ve devlet üzerine düşeni yapmalıdır" dedi.
TARİHİ MEKÂNLARIN KORUNMASI VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI konusunda ise Başkan Dr. PALANCIOĞLU, Anadolu’nun her karışı tarihi bir yapı ile dünya mirasını bağrında taşıdığını vurgulayarak, Özellikle Türkiye de belediyelerin son yıllarda yerel tarihi mekanları aslına uygun olarak onardığını ve günümüz hizmetine eğitim, sağlık, turizm ve müze olarak sunduğunu dolayısı ile gelecek kuşaklara aktırdığını kaydetti.
Melikgazi Belediyesi olarak 26 tarihi yapıyı onararak hizmete sunduklarını şu anda 114 kuş evi, iki ibadet hane için aslına uygun çalışma yaparak yerel ve bölgesel iki değerli yapıyı Dünya mirasına katacaklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Dünya kültürü, dünya mirası açısından çok önemli bir yeri ve konumunda olduğu Türkiyesiz bir dünya mirasından bahsedilemeyeceğini sözlerine ekledi.

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