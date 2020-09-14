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Başkan Dr. Palancıoğlu; “Şirintepe Mahallesi her geçen gün gelişiyor ve güzelleşiyor”

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.09.2020 11:51 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Şirintepe Mahallesi’nde yol ve çevre düzenlemesi çalışması yaptıklarını ve Şirintepe’yi adeta yenilediklerini söyledi.
Şirintepe mahallesinin her geçen gün büyüyen ve gelişen bir semt olduğunu yeni blokların yükseldiğini ve nüfusun artığını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu “Şirintepe Mahallesi şehrimizin gelişen ve büyüyen bir semtimiz. Yeni yeni blokların yükselmesi ile nüfusu artığı gibi bölgenin ulaşım ağında da yoğunluk yaşanmaktadır. Birçok cadde ve sokak yetersiz kalmakta ve yeni alternatif yolların açılmasına gerek duyulmaktadır. Bu neden ile bu semtte yapılan yol ve çevre düzenleme çalışması ile bölgenin hem ulaşımı kolaylaştırılmakta hem de eski yolar yenilenmektedir. Yapılan çalışmalar ile cadde ve sokaklar ile bunlara bağlantılı yollarda asfalt çalışması gerçekleştirildi. Yaklaşık 2000 metre yol çalışması ile yapılan çalışma da alt yapı da bütünlük sağlandı ve 3.500 ton asfalt kullanıldı” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, Şirintepe yol ve çevre düzenleme çalışmasında aynı zamanda yaya yolu ve orta refujların da yenilendiğini ve cep otoparklar inşa edildiğini sözlerine ekledi.

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