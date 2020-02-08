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Başkan Dündar minik öğrencilerle bir araya geldi

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.02.2020 12:25 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Cumhuriyet İlkokulundaki anasınıfı öğrencilerini ziyaret etti.Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Dündar, okulöncesi eğitimin ilerdeki eğitime katkısının oldukça fazla olduğunu belirtti.

Başkan Dündar minik öğrencilerle bir araya geldi

Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Cumhuriyet İlkokulundaki anasınıfı öğrencilerini ziyaret etti.
Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Dündar, okulöncesi eğitimin ilerdeki eğitime katkısının oldukça fazla olduğunu belirtti. Başkan Dündar daha sonra beraberinde getirdiği eşleştirme oyuncakları, dikkati güçlendirme setleri, ahşap eğitici oyuncaklar, dokun oyna öğren setleri, lego ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttı.

Başkan Dündar minik öğrencilerle bir araya geldi

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