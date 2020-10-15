YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Dutlulu, belediyeye ait arazilerde zeytin hasadı yaptı

Başkan Dutlulu, belediyeye ait arazilerde zeytin hasadı yaptı

MANİSA HABERLERİ  | 15.10.2020 17:38 | Son Güncelleme

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediyesine ait arazide bulunan zeytin ağaçlarında hasat yaptı.15 milyon zeytin ağacının bulunduğu Türkiye’nin zeytin başkenti Akhisar’da zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte Akhisar Belediyesi’ne ait zeytin ağaçlarındaki mahsullerin toplamına başlandı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediyesine ait arazide bulunan zeytin ağaçlarında hasat yaptı.
15 milyon zeytin ağacının bulunduğu Türkiye’nin zeytin başkenti Akhisar’da zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte Akhisar Belediyesi’ne ait zeytin ağaçlarındaki mahsullerin toplamına başlandı. Sindelli Mahallesi’nde bulunan zeytinliklerdeki ilk mahsul hasadına Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı. Akhisar Belediyesi’ne ait zeytinliklerinin, ziraat mühendislerinin yönlendirmeleri ile daha verimli hale getirdiklerini ifade eden Başkan Besim Dutlulu, zeytin ağaçlarının bakımlarını düzenli olarak yaptıklarını söyledi.
Başkan Dutlulu, “Hasat sezonunun başlaması ile birlikte belediyemizin zeytinliklerinde halkımızla birlikte zeytin topladık. Bereketli toprakları ile Türkiye’nin en verimli arazilerinden birine sahip olan Akhisar’ımızda yetişen zeytinler ve bu zeytinlerden elde edilen zeytinyağları, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda satışa sunuluyor. Akhisar’ın en büyük zeytin üreticisi Akhisar Belediyesi olarak biziz. Daha önceki yıllardan farklı olarak, göreve geldiğimiz günden beri tüm zeytinliklerimizi kiraya vermek yerine kendimiz işlettik ve belediyemize ek gelir sağladık. Bugün Sindelli Mahallemizde bulunan zeytinliğimizde halkımızla birlikte hasat yaptık. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu dilerim” diye konuştu.
Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretim şampiyonu Akhisar’ın hasat sezonu öncesi tüm çiftçilere bol ve bereketli bir hasat dileyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun ilk hasadına Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, Meclis Üyesi Yılmaz Akar ve Kırsal Hizmetler Müdürü Hasan Umutlu da eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci olay! Antrenman yaparken... Feci olay! Antrenman yaparken...
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı korona virüse yakalandı
Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı korona virüse yakalandı
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında
Sincan’da köylü pazarlarına yoğun ilgi
Sincan’da köylü pazarlarına yoğun ilgi
Sanayi esnafından belediyeye destek
Sanayi esnafından belediyeye destek

Manisa Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:51
Sabah
07:13
Öğle
13:01
İkindi
16:08
Akşam
18:40
Yatsı
19:56

Manisa Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Dilşen Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Kumral Eczanesi
Turgutlu
Yüksel Eczanesi
Turgutlu
Değirmenci Eczanesi
Akhisar
Güneşli Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü 15 günlük faaliyet raporunu açıkladı
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü 15 günlük faaliyet raporunu açıkladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.