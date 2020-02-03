Başkan Ekinci’den Milli Eğitim Müdürü Yağan’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Milli Eğitim Müdürlüğüne yeni atanan İbrahim Yağan ve Şube müdürlüğüne atanan Abdurrahman Kurur’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Ekinci’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı hayırlı olsun ziyaretinde, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ve Belediye Meclis üyeleri eşlik etti. Belediye Başkanı Salih Ekinci, geçtiğimiz günlerde Viranşehir Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan İbrahim Yağan ve Şube Müdürlüğüne atanan Abdurrahman Kurur’u ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi. Başkan Ekinci, Müdür Yağan’ın eğitim çıtasının daha yukarılara çıkarmak için yoğun gayret ve önemli projelere imza atacağına inandığını söyledi. Eğitiminin önemine vurgu yapan Ekinci, Belediye olarak imkanları dahilinde eğitime her zaman destek olmaya çalıştıklarını ve bu anlamda ellerinden gelen her yardımı yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan ise, Başkan Ekinci ve beraberindeki heyete teşekkür edip,kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini kaydetti.

