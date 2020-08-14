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Başkan Ensari, ilçede devam eden asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

VAN HABERLERİ  | 14.08.2020 18:27 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Van Büyükşehir Belediyesi ile Çaldıran Belediyesinin birlikte yürüttüğü Bütümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.Kullanılamaz durumda olan grup mahallelerin yolların yapılmasının ardından bu güzergahta olan bir çok kırsal mahallenin yol sorunu ortadan kaldırılacağı bildirildi.

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Van Büyükşehir Belediyesi ile Çaldıran Belediyesinin birlikte yürüttüğü Bütümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Kullanılamaz durumda olan grup mahallelerin yolların yapılmasının ardından bu güzergahta olan bir çok kırsal mahallenin yol sorunu ortadan kaldırılacağı bildirildi. Yeniyaka ve Üçgözler mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yolda Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yol yapımına başladığını dile getiren Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Bu yaz sezonunda 14 kilometrelik sıcak BSK asfalt yol yapılacağını belirtti. Başkan Enasir, ”İlçemiz kırsalında bulunan grup mahalle yolarında yaptığımız aplikasyon çalışmalarının ardından Yeniyaka ile Üçgözler mahalleleri arasında bulunan grup mahalle yolumuzda BSK çalışmalarına başladık. Çaldıran Belediyesinin yol yapım programında bulunan Yeniyaka ve Üçgözler mahalleleri arasındaki grup mahalle yolunun asfalt çalışması Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile hayata geçirildi. Trafik yoğunluğunun hayli yüksek olduğu bu grup yolunda mevsim şartları göz önüne alınarak ivedi bir şekilde alt temelin sağlamlaştırılması, platform yükseltme, viraj kesme ve eğimlerin kısaltılması sonucunda asfalt için yolu hazır hale getirilmesinin ardından BSK asfalt yol yapılarak halkımızın hizmetine sunulacaktır. Hedefimiz ilçemizde bulunan tüm grup mahalle yollarına asfalt yollar yaparak vatandaşımın mağduriyetinin giderilmesini sağlamaktır” dedi.

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