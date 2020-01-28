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Başkan Ensari’den Çaldıran Spor’a tebrik

VAN HABERLERİ  | 28.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

Off’a çıkmaya hak kazanan Çaldıran Spor’u tebrik etti.Play-Off oynamaya hazırlanan Çaldıran Spor’un oyuncularını ve yönetimini kutlayan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Play-Off maçlarında da desteğinin devam edeceğini söyledi.

Başkan Ensari’den Çaldıran Spor’a tebrik

Off’a çıkmaya hak kazanan Çaldıran Spor’u tebrik etti.
Play-Off oynamaya hazırlanan Çaldıran Spor’un oyuncularını ve yönetimini kutlayan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Play-Off maçlarında da desteğinin devam edeceğini söyledi. Ensari, “Çaldıran Belediyesi olarak Çaldıran Spor’da oynayan gençlerimizin başarıya ulaşabilmeleri için maddi ve manevi desteklerimiz devam edecektir. Çaldıranlı gençlerden oluşan takımın elde ettiği bu başarı bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sporcularımız elde ettikleri başarılı sonuçlarla ilçemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Takımımız azimle mücadele ederek buraya kadar bayrağı taşıdılar. İnanıyorum ki Play-Off yolunda da aynı azimle mücadele ederek kupayı ilçemize getireceklerdir. Önümüzdeki günlerde Play-Off’ta mücadele edecek olan sporcularımızla buluşacağız. Sporcularımıza forma, eşofman, top ve diğer spor malzemeleri yardımında bulunacağız. Takımımızı kesinlikle göz ardı etmeden seyircimiz ile birlikte destekleyeceğiz. Bu noktada taraftarlarımızın ve iş adamlarımızın da desteği çok önemlidir. Ben bu vesileyle herkesi Çaldıran Spor’a destek olmaya, takımımızı bu süreçte yalnız bırakmamaya ve hep beraber bu takıma sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

Başkan Ensari’den Çaldıran Spor’a tebrik

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