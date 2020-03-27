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Başkan Ensari’den Toplum Sağlığı Merkezine ateş ölçer cihazı

VAN HABERLERİ  | 27.03.2020 15:33 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari tarafından Toplum Sağlığı Merkezine (TSM) iki adet ateş ölçer cihazı hediye edildi.Çaldıran Belediyesi yetkilileri korona virüs tedbirleri kapsamında özveriyle çalışan sağlık personellerini ziyaret etti.

Başkan Ensari’den Toplum Sağlığı Merkezine ateş ölçer cihazı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari tarafından Toplum Sağlığı Merkezine (TSM) iki adet ateş ölçer cihazı hediye edildi.
Çaldıran Belediyesi yetkilileri korona virüs tedbirleri kapsamında özveriyle çalışan sağlık personellerini ziyaret etti. Moral ve motivasyon destekli ziyarete eli boş gitmeyen Belediye Başkanı Şefik Ensari, iki adet ateş ölçer cihazını yetkililere teslim etti. Gece gündüz demeden özveriyle çalışan sağlık personellerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Başkan Ensari, “Çin’de başlayıp dünyayı esir alan korona virüsü salgınından dolayı büyük emek ve özveri ile gece gündüz demeden emek veren sağlık çalışanlarımızı ziyarette bulundum. Sorun ve taleplerini dinledim. Ziyarete giderken eli boş gitmemek adına iki adet ateş ölçer cihazını burada bulunan yetkililere teslim ettik. Her zaman olduğu gibi bugün de sağlık çalışanlarımızın yanındayız, onları her zaman alkışlıyoruz” dedi.
Sağlık çalışanları da, Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, gece gündüz demeden çalışarak ülke olarak bu sorunun üstesinden geleceklerini söylediler. Sağlıkçılar, “Eli boş gelmeyerek iki adet ateş ölçer cihazını hediye eden Başkan Ensari’ye teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

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