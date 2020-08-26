Başkan Ensari’nin, ’Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü’ mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari Türklerin Anadoluyu ebedi yurt edinmesine vesile olan Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü nedeni ile bir mesaj yayımladı. Başkan Ensari mesajında, “1071 yılında gerçekleşen Malazgirt zaferi ile birlikte Türkler Anadolu topraklarında bin yıla yaklaşan hakimiyetlerinin ilk adımlarını attı. Bu güzel zafer Türk akışına yön verirken, dünya tarihi açısında da önemli olan yerini almıştır. Büyük Selçuklu Hükümdari Alparsla’nın Bizans İmparatoru Romen Diyojen’e karşı Malazgirt ovasında elde ettiği büyük zafer Türk tarihi açısında Türkler’in Anadolu’ya açılan kapıların zaferini işaret etmiştir. Malazgirt Zaferi Türk tarihinin akışına yön verirken dünya tarihi açısında da oldukça önemli bir hadisedir. Bu gün 949. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladığımız Malazgirt Zaferinin büyük komutanı Sultan Alparslan ve kutlu askerleri olmak üzere vatan uğruna hayatlarını veda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor tüm halkımızın 26 Ağustos Malazgirt Zaferini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

