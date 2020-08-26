YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Ensari’nin, ’Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü’ mesajı

Başkan Ensari’nin, ’Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 26.08.2020 17:58 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Malazgirt Zaferinin 949.

Başkan Ensari’nin, ’Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü’ mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü nedeni ile bir mesaj yayımladı.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari Türklerin Anadoluyu ebedi yurt edinmesine vesile olan Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü nedeni ile bir mesaj yayımladı. Başkan Ensari mesajında, “1071 yılında gerçekleşen Malazgirt zaferi ile birlikte Türkler Anadolu topraklarında bin yıla yaklaşan hakimiyetlerinin ilk adımlarını attı. Bu güzel zafer Türk akışına yön verirken, dünya tarihi açısında da önemli olan yerini almıştır. Büyük Selçuklu Hükümdari Alparsla’nın Bizans İmparatoru Romen Diyojen’e karşı Malazgirt ovasında elde ettiği büyük zafer Türk tarihi açısında Türkler’in Anadolu’ya açılan kapıların zaferini işaret etmiştir. Malazgirt Zaferi Türk tarihinin akışına yön verirken dünya tarihi açısında da oldukça önemli bir hadisedir. Bu gün 949. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladığımız Malazgirt Zaferinin büyük komutanı Sultan Alparslan ve kutlu askerleri olmak üzere vatan uğruna hayatlarını veda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor tüm halkımızın 26 Ağustos Malazgirt Zaferini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 26 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:56
Sabah
05:24
Öğle
12:13
İkindi
15:55
Akşam
18:53
Yatsı
20:15

Van Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Çarşamba

Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Şefkat Eczanesi
Ipekyolu
Talay Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.