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Başkan Erdem: "Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız"

ADANA HABERLERİ  | 12.04.2020 10:21 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Kurallara uyarak bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.Başkan Erdem, yaptığı açıklamada, ülke genelinde salgının başladığı günden bu yana ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, yolcu minibüsleri, sağlık merkezleri, eczaneler, iş merkezleri ve otobüs durakları gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarını sıkı bir şekilde uyguladıklarını söyledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Kurallara uyarak bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.
Başkan Erdem, yaptığı açıklamada, ülke genelinde salgının başladığı günden bu yana ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, yolcu minibüsleri, sağlık merkezleri, eczaneler, iş merkezleri ve otobüs durakları gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarını sıkı bir şekilde uyguladıklarını söyledi. Hafta sonunu kapsayan iki gün sokağa çıkma yasağının sosyal mesafenin artması amacıyla uygulanan bir tedbir olduğunu belirten Erdem, "Tüm dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan salgınla ilgili halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla etkin bir mücadele veriyoruz. Ceyhan Belediyesi olarak 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz. Kurallara uyarak bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.
Bu arada, korona virüs salgınına karşı 7 gün 24 saat esası ile ilçe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren temizlik işleri, park bahçe müdürlüğünün yanı sıra zabıta müdürlüğü ekipleri 0850 305 01 53 numaralı çağrı merkezini arayan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine servis ediyor. Gün boyunca yüzlerce çağrı alan zabıta ekipleri özellikle 65 yaş üstü vatandaşların ekmek ve ilaç gibi zaruri ihtiyaçlarını kapılarına kadar ulaştırıyor.

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Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Aksöz Eczanesi
Seyhan
Bahar Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Onur Eczanesi
Seyhan
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