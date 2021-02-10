Başkan Erdem gençleri futbol topuyla sevindirdi

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, köy gençlerini spora teşvik etmek amacıyla 20 kişiye birer adet futbol topu hediye etti.

Kırsalda bulunan Körseli Mahallesi gençlerinin futbol topu talebine duyarsız kalmayan Başkan Erdem, beraberinde getirdiği futbol toplarını mahallenin gençlerine dağıttı. Başkan Erdem, “Onlar benden iki tane istedi, ben de onlara 20 adet futbol topu hediye ederek mutluluklarına ortak oldum” dedi.

Pandemi sürecinde gençlerin uzun süreden beri evde kaldığını söyleyen Başkan Hülya Erdem, “Gençlerimiz daha önce bize top talebinde bulunmuşlardı. Bende gençlerimizin talebini yerine getirmek amacıyla onlara 20 adet futbol topu alarak kendilerine takdim ettim. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve spora teşvik etmek bizim en önemli görevimizdir. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözünden hareketle; ahlaklı, futbola yönelen gençlerimiz bizim en büyük hedefimizdir. Gençlerimiz Çukurova’nın bu güzel havasında spor yaparak boş zamanlarını değerlendirecekler. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize büyük önem veriyoruz ve her zaman onların yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Gençler ise isteklerini yerine getiren Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem’e teşekkür ederek, çok mutlu ve sevinçli olduklarını söylediler.



