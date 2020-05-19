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Başkan Erdem’den gençlere park

ADANA HABERLERİ  | 19.05.2020 15:37 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapımını tamamladıkları Şehit İsmet Çelikten Parkı’nı Ceyhan’ın gençlerine armağan etti.Ceyhan Belediyesinin ilçedeki sosyal alanları çoğaltmaya yönelik projelerinden biri olan Şehit İsmet Çelikten Parkı’nın açılışının müjdesini veren Başkan Erdem, içinde spor alanları bulunan ve ilçenin sosyal yaşamına katkıda bulunacak parkı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ceyhan’ın gençlerine armağan etti.Cumhuriyet Mahallesinde yapılan parkın tamamlandığı haberini sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile duyuran Başkan Erdem, “Cumhuriyet Mahallesinde yapımını tamamladığımız İsmet Çelikten Parkı’mız gençlerimize bayram hediyemiz olsun.

Başkan Erdem’den gençlere park

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapımını tamamladıkları Şehit İsmet Çelikten Parkı’nı Ceyhan’ın gençlerine armağan etti.
Ceyhan Belediyesinin ilçedeki sosyal alanları çoğaltmaya yönelik projelerinden biri olan Şehit İsmet Çelikten Parkı’nın açılışının müjdesini veren Başkan Erdem, içinde spor alanları bulunan ve ilçenin sosyal yaşamına katkıda bulunacak parkı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ceyhan’ın gençlerine armağan etti.
Cumhuriyet Mahallesinde yapılan parkın tamamlandığı haberini sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile duyuran Başkan Erdem, “Cumhuriyet Mahallesinde yapımını tamamladığımız İsmet Çelikten Parkı’mız gençlerimize bayram hediyemiz olsun. Burayı gençlerimiz için tasarladık. Her şey geleceğimizin umudu gençlerimiz için, her şey Ceyhanımız için. Parkımız ilçemize hayrlı uğurlu olsun. 19 Mayıs enerjimiz artarak sürsün. Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdem’den gençlere park

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