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Başkan Erdoğan, Millet Kütüphanesini gezdi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 21.02.2020 18:16 | Son Güncelleme

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, hizmete açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini gezerek incelemelerde bulundu.Biga ile ilgili bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’da olan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini gezdi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, hizmete açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini gezerek incelemelerde bulundu.
Biga ile ilgili bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’da olan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini gezdi. 20 Şubat Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ve yaklaşık 2 bin davetlinin iştirakiyle resmî açılışı gerçekleşen Millet Kütüphanesini inceleyen Başkan Erdoğan, dev eserin muazzam olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Erdoğan, “Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini hayranlıkla gezdik ve inceledik. Gerçekten muazzam bir eser ortaya çıkarılmış. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor. İçeride bulunan Çocuk Kütüphanesi ve Gençlik Kütüphanesi ayrı bir değer katmış. Tarihteki 16 Türk devletini temsilen 16 sütunun bulunduğu Cihannüma Salonu ise bizi en çok etkileyen yer oldu. Salonun kubbesinde, Alak sûresi âyetleri yer alıyor. Artık güzel ülkemizin milletine bırakacağı bir kütüphanesi var. Bu muhteşem dev eser ve miras için sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Ülkemizin en büyük kütüphanesi olarak tarihe geçen kütüphanemiz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.

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