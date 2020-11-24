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Başkan Erdoğan’dan Öğretmenler Günü ziyaretleri

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 24.11.2020 16:14 | Son Güncelleme

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulunarak öğretmenlerin özel gününü kutladı.Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ilk olarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulunarak öğretmenlerin özel gününü kutladı.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ilk olarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı. Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenk sunması ile başlayan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından Özel Biga Belediyesi Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Özel Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakımevi’ne ziyarette bulunan Başkan Erdoğan, öğretmenler ile bir araya geldi. Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Erdoğan, öğretmenlere hediyeler takdim ederek birlikte pasta kesti.
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Meydanı’nda katıldığımız ve öğretmenler gününü kutladığımız törenin ardından belediyemize ait kreşlerimize ziyarette bulunduk. Kreşlerimizde görevli öğretmelerimizle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir araya gelerek onların bu özel günlerini kutladık. Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan ve geleceğimizin teminatı yavrularımızın hayat yolculuğuna rehberlik eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.

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