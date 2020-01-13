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  4. Başkan Ergin’den ilçedeki okullara yakın takip

Başkan Ergin’den ilçedeki okullara yakın takip

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, haftanın ilk mesai gününe Kıvanç Sarlıcalı İlkokulu’nu ziyaret ederek başladı.Öğrencilerle birlikte okul bahçesinde İstiklal Marşı törenine katılan Başkan Ergin’e ziyareti sırasında Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Ali Jale de eşlik etti.Ders öncesinde öğretmenlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Mesut Ergin; okul müdürü Mesut Yaşar ve müdür yardımcısı Barış Dağdelen’le birlikte 3/B sınıfını ziyaret ederek öğrencilerden gelen soruları cevapladı.Kitap okumanın öneminden bahseden Başkan Ergin, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın en çetin sürecinde bile kitap okuduğunu belirterek, hiç kimsenin kitap okumamak için bir mazeretinin olamayacağını savundu.Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildikten sonra okul müdürü ve müdür yardımcısıyla birlikte okulu gezen Başkan Ergin, eksikler ve sorunlar hakkında bilgi almayı da ihmal etmedi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, haftanın ilk mesai gününe Kıvanç Sarlıcalı İlkokulu’nu ziyaret ederek başladı.
Öğrencilerle birlikte okul bahçesinde İstiklal Marşı törenine katılan Başkan Ergin’e ziyareti sırasında Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Ali Jale de eşlik etti.
Ders öncesinde öğretmenlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Mesut Ergin; okul müdürü Mesut Yaşar ve müdür yardımcısı Barış Dağdelen’le birlikte 3/B sınıfını ziyaret ederek öğrencilerden gelen soruları cevapladı.
Kitap okumanın öneminden bahseden Başkan Ergin, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın en çetin sürecinde bile kitap okuduğunu belirterek, hiç kimsenin kitap okumamak için bir mazeretinin olamayacağını savundu.
Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildikten sonra okul müdürü ve müdür yardımcısıyla birlikte okulu gezen Başkan Ergin, eksikler ve sorunlar hakkında bilgi almayı da ihmal etmedi.

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