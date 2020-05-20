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Başkan Eroğlu: “Vakaların sıfırlandığı, pandeminin olmadığı bir sürece doğru gidiyoruz”

TOKAT HABERLERİ  | 20.05.2020 15:37 | Son Güncelleme

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat’ın korona virüs salgınında çok büyük sıkıntılar yaşamadığını ifade ederek, “Vakaların sıfırlandığı, pandeminin olmadığı bir sürece doğru gidiyoruz.

Başkan Eroğlu: “Vakaların sıfırlandığı, pandeminin olmadığı bir sürece doğru gidiyoruz”

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat’ın korona virüs salgınında çok büyük sıkıntılar yaşamadığını ifade ederek, “Vakaların sıfırlandığı, pandeminin olmadığı bir sürece doğru gidiyoruz. Bu süreçte kurumlara düşen görevler nelerse bizler bunları gerçekleştirdik” dedi.
Tokat Mahalle Muhtarları Derneği üyeleri Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na Korona Virüs (Covid-19) salgını sürecinde yapmış olduğu maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Tokat Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Gökrem, ziyarette yapmış olduğu açıklamada, “Covid-19 ile mücadele kapsamındaki süreçte belediyemizin yardımları oluk oluk aktı, biz de bunları ilgili komşularımıza dağıttık. Vatandaşlarımıza can suyu oldu. Bundan 22 yıl önce muhtarlık görevine seçildiğimizde çok zor dönemler geçirmiştik. Hamdolsun bugün devletimiz tüm kurumlarıyla milletimizin yanında” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il merkezindeki korona virüs önlemlerini değerlendirerek, “Özellikle iki ayı aşkın zamandır farklı gündemle birlikteyiz ve bizler de farklı çalışmalara birlikte imza atıyoruz. Mart ayında başlayıp bugüne kadar devam eden Korona virüsle alakalı şehrimizde her birimiz hem bireysel olarak hem toplumsal olarak mücadelemizi verdik. Bu süreçten ülkemiz alnının akıyla çıktı. Herkes kurallara riayet etti ve bu süreci çok daha düşük seviyelerde atlattık. Şehrimiz anlamında Tokat çok büyük sıkıntılar yaşamadı ama çok az sayıda bir vefatımız oldu. Vakaların sıfırlandığı, pandeminin olmadığı bir sürece doğru gidiyoruz. Bu süreçte kurumlara düşen görevler nelerse bizler bunları gerçekleştirdik” dedi.

“Tek üzüntümüz, halkımızla buluşamamak”
Başkan Eroğlu, bu süreçteki tek üzüntülerinin mahalle toplantıları yapamamak, halkla buluşamamak olduğunu belirterek, “Bizler millet olarak hep bir ve beraber olduk. İnsanlarımız sofrasındaki ekmeğini komşusuyla paylaştı ve bu süreç yardımlaşarak bugünlere geldi. Belediye olarak bizler de elimizden geldiğince vatandaşımızın yanında olduk. Tek üzüntümüz, halkımızla buluşamamak, hemhal olamamak, mahalle toplantılarımızı gerçekleştirememek oldu. İnşallah bu süreç bittiğinde yeniden çalışmalarımıza ve mahalle buluşmalarımıza devam edeceğiz, biraz daha sabır gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Eroğlu: “Vakaların sıfırlandığı, pandeminin olmadığı bir sürece doğru gidiyoruz”

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