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Başkan Esen Antalyaspor Kulübü Derneği’ne üye oldu

04.02.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalyaspor Kulübü Derneği’ne destek ziyaretinde bulunduktan sonra derneğe üye oldu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalyaspor Kulübü Derneği’ne destek ziyaretinde bulunduktan sonra derneğe üye oldu. Esen, Antalyalılara kırmızı beyazlı takıma destek çağrısında bulundu.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya’nın önemli değerlerinden biri olan Antalyaspor’u ziyaret etti. Hasan Subaşı Tesisleri’nde, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz ile görüşen Başkan Esen, kırmızı beyazlı takımı her fırsatta destekleyeceklerini vurguladı. Ziyarette derneğe de üye olan Başkan Esen, Mustafa Yılmaz’a bugünlerde elini taşın altına koyduğu için teşekkür etti. Antalyaspor’a katkının çok değerli olduğunu belirten Esen, “Kimsenin, ‘benim yaptığım bu katkıdan ne olur ki’ diye düşünmemesi lazım. Damlaya damlaya göl olur. Destekler, muhakkak bir yaraya merhem olacaktır. Ben, şahsım ve belediyemiz adına hem maddi hem de manevi olarak kulübümüzün yanında olacağız” dedi.

Destek çağrısı
Ziyarete ev sahipliği yapan Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz da desteklerinden dolayı Esen’e teşekkür etti. Yılmaz, “Pandemi çıkmadan önce bütçemiz 60-70 milyon lira civarında açık verirken, bugün açık 100 milyon liraya ulaştı. Antalyaspor’un kurumların desteğine ihtiyacı var. Konyaaltı Belediyesi de Antalyamız için çok önemli bir belediyedir. Bundan sonraki süreçte de sizlerin daha çok desteğine ihtiyacımız var ve bu desteği esirgemeyeceğinizden en ufak şüphemiz yok’’ dedi.
Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, derneğe üye olan Başkan Semih Esen’e ‘07’ sırt numaralı ve isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Başkan Esen de Yılmaz’a takıma katkıları dolayısıyla plaket hediye etti. Ziyaretin ardından Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kırmızı beyazlı takımın Beşiktaş ile oynadığı maçı tribünden izleyerek takıma destek verdi.

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