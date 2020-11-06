Başkan Fadıloğlu’ndan Ak Parti’ye "hayırlı olsun" ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte geçtiğimiz günlerde yapılan kongresi sonrası yeniden AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı seçilen Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

AK Parti Şehitkamil İlçe Binasında gerçekleşen ziyarete, Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Belediye Başkanı Yardımcıları M. Hayri Özkeçeci, Mehmet Ali Korkmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ve Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı.

“el ele vereceğiz, en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz”

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “Şehitkamil, siyasetin en zor olduğu yerlerden bir tanesidir. Halis niyet olunca, zorluklar kolaya dönüşüyor. Ben, Mehmet Başkanımızı ekibiyle birlikte kutluyorum. Burada bugün varız, yarın yokuz. Esas olan, görev yaptığımız süre içerisinde arkamızdan ‘Allah razı olsun’ dedirte biliyorsak, ‘işlerini layıkıyla yaptılar’ dedirte biliyorsak ne mutlu bize. Nihayetinde esas olan hem bu dünyada hem de ahirette işimizi rahatlatacak olan hayırlı işler yapmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Geçmiş dönemde beraber çalışmış olduğumuz arkadaşlardan Allah razı olsun. Hakikaten çok uyumlu bir çalışma örneği gösterildi. Ayrımız gayrımız yok. Bu kongreler yenilenme sürecidir, kan değişikliğidir. Yeni gelen arkadaşlarımızla birlikte, çok şükür hepsi de zaten sistemin içerisinden gelen arkadaşlarımız, inşallah el ele vereceğiz. 2023’ü hedefleyerek, 2071’i hedefleyerek en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. Rabbim, hayırlı işler yapmayı nasip etsin” dedi.

“yeni dönemde omuz omuza yürümeye devam edeceğiz”

Ziyaretin kendisini memnun ettiğini dile getiren AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, “Rabbim; birliğimizi, beraberliğimizi her zaman daim etsin, huzurumuzu bozmasın inşallah. Tabi yeni bir döneme başladık. Yeni bir kongre geçirdik. 11 Ekim’de çok güzel ve güçlü bir kongre geçirdik. Genel Merkezimiz, Türkiye’nin en güzel ilçe kongrelerinden birisi olduğunu ifade etti. Bizler, birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın yükünü en iyi şekilde almaya devam edeceğiz. Belediye Başkanımız, Meclis Üyelerimiz ile çok güzel uyumlu bir şekilde çalışma yürütüyoruz. İnşallah yeni dönemde mevcut teşkilatımız ve sizlerle birlikte omuz omuza yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

