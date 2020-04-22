Başkan Fındıkoğlu: “Nefes Kredisini tekrar hayata geçiriyoruz”

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, KATSO olarak Nefes Kredisine 500 bin lira bütçe ayırdıklarını ve yakın zamanda Nefes Kredisinin hayata geçirileceğini söyledi. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Kastamonu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, İŞKUR Kastamonu İl Müdürlüğü’nün de katıldığı toplantı düzenlendi. Telekonferans şeklinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, iş dünyasında ciddi sıkıntılar yaşayan olduğunu söyleyerek, “Bunların işleri aslında acil eylem planı doğrultusunda devletimizin yapmış olduğu istihdam destekleri konusunda, İŞKUR destekleri konusunda, gerekli kredilerin verilmesi noktasında ciddi anlamda destekler alıyoruz. Kamu bankalarımız da ciddi anlamda çaba sarf ediyorlar. Biz, KATSO olarak bunların takipçisiyiz. Üyelerimizden gelen talepleri ve şikayetlerin hepsini bir dosya halinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na iletiyoruz. Sorunların çözümü için birçok arayışlar içerisindeyiz. Son günlerde artık sorun ve taleplerimiz çözülmeye başlandı. KGF’den krediler artık ödenmeye başlandı. İşverenlerimizi KGF desteklerinden olduğunca yararlandırmaya çalışıyoruz. Sorunlarımız çözümleri için bizler elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

“İşadamlarımız şikayet ve taleplerini bizlere ulaştırsınlar”

Ramazan Bayramına kadar sürecin tamamlanacağını umduklarını belirten Başkan Fındıkoğlu, “Bayrama kadar muhtemelen bu durum devam edecek ama bayram sonrasından ben çok umutluyum. Ankara’dan bizlere gelen haberlerde bu şekilde. Devletimiz faiz indirimi yaptı. İşverenlerimizin iş yerlerini açabilmeleri için gereken destekler sağlanıyor. Üyelerimiz için WhatsApp hattı kurduk. Üyelerimiz WhatsApp üzerinden şikayetleri ve taleplerini bize ulaştırırlarsa bizde bunları Rıfat başkanımıza ulaştırırız. Sorunları bilirsek bizde, bu sorunları Ankara’ya taşıyalım. İnşallah daha iyi günler bizleri bekliyor. Korona virüs krizi süresince üyelerimizden gelecek şikayet ve önerilere cevap verebilmek üzere kriz hattı oluşturduk” şeklinde konuştu. “Nefes Kredisini tekrar hayata geçiriyoruz”

İş dünyasının ikinci bir destek paketini beklediğini hatırlatan Fındıkoğlu, “İlk destek en alt limitten başladı. Acil desteğe ihtiyaç duyanlara hemen bu destekleri dağıtalım dediler. Sonra bizler, ’Bu şekilde çark dönmez. 150-200 bin liralık desteklerle iş adamı ihtiyacını göremez’ dedik. Bunu bizler TOBB’a ve KGF’ye bildirdik. ’Kastamonu’da bahsedilen bu limitlerle iş yapamayız, bu yüzden limit artırımı istiyoruz’ dedik. Akabinde 1 hafta içerisinde bizim limitlerimiz bir hayli yükseldi. Bankalar artık bu kredileri de vermeye başladı. Üyelerimizden bu konuda memnuniyet mesajları da alıyoruz. Bunun dışında bizlerin, daha önceden Nefes Kredisi diye bir kredimiz vardı. Bu TOBB aracılığıyla verilen bir krediydi. Bizler, acil bir şekilde bu Nefes Kredisinin çıkmasını talep ettik. Bizde Odamız olarak buna bir bütçe ayırdık. Bu noktada üyelerimizin acil ihtiyaçlarını karşılama noktasında destek vereceğiz. Çünkü iş yeri kapalı olan, işleri duran yerlerimiz var. Bu insanlara iş yerleriniz kapandı, açmayacaksınız denildi, o yüzden iş adamlarımızın bazıları da hazırlıksız yakalandı bu sürece. Bu insanlarımızın ödemesi gereken borçları bulunuyordu. Bu kredileri olabildiğince bankalarımızdan da bekliyoruz. Nefes Kredisini tekrar iş adamlarımız için açalım istiyoruz. İnşallah yakın bir zamanda Nefes Kredisini de açmış olacağız. Bir yandan da devletimizden ikinci bir destek paketi gelecek. Cumhurbaşkanımızın bu konuda açıklamaları bulunuyor. Bizler işadamlarımızın taleplerini ilgililere ulaştırmak için birebir sahadayız ve her konu ile ilgileniyoruz. TOBB bünyesinde hazırlık aşamasında olan Nefes Kredisini yakında üyelerimize duyuracağız. Nefes kredisi için odamız bütçesinden 500 bin TL ayırdık ve bunun yaklaşık 10 katına kadar da TOBB’dan gelecek, ilçe odaları ve borsamızın da payını düşündüğümüzde 10 milyon TL’ye kadar kredi kaynağı sunacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“KATSO olarak şu ana kadar 50 bin lira civarında bir destek sağladık”

Bağış kampanyasına TOBB kanalıyla destek verdiklerini söyleyen Başkan Fındıkoğlu, şunları söyledi: “Ciddi manada destek toplandı. Biz, ihtiyacı olan arkadaşlarımıza elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Kastamonu Belediyemiz ile çalışma yaptık. Bu yardımları kendi başımıza ulaştırmak istemedik. Bu yüzden Belediyemize ait Sosyal Markete parasal olarak 50 bin TL civarında bir destek verdik. Günü birlik kazanan esnaflarımız sıkıntılar yaşıyor. Eğer ayrı ayrı yardım yaparsak bir karışıklık olacağından, Kastamonu Belediyesi ile birlikte hareket etmeyi tercih ettik. İstanbul’daki iş adamlarımızdan da Kastamonu için destek bekliyoruz. Bu noktada Kastamonu Kalkınca Vakfının toplantısına katıldık. Kalkınca Vakfımızın da iş adamlarımıza yardımlarını ve desteklerini bekliyoruz.” “Asıl krizi Haziran ayından itibaren görmeye başlayacağız”

Kastamonu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Özdemir ise şu ifadeleri kullandı: "Zor günler geçiriyoruz. Aslında bir nevi dış dünyasının ülkemize bağımlılığını görüyoruz. Bazı durumlar ülkemize kazanımlar sağlayacak. Türkiye gerçekten büyük bir ülke. Biz hem kendi vatandaşlarımıza hem dünya vatandaşlarına yardım sağlıyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Vatandaşlarımızın paniğe düşmeden hareket etmelerini istiyoruz. Ekonomik anlamda baktığımızda işletmenin büyüklüğü sıkıntının boyutunu arttırıyor ya da azaltıyor. Biz bu süreci çok yakından takip ediyoruz. Esnafımız bu duruma hazırlıklı olmadan yakalandı. İşletmelerimizin öz kaynaklar bu durumda çok önemli. Borçlanarak hareket etmek bizi çok büyük kaoslara sürüklüyor. Kamu kurumları yoğun bir çalışma içerisindeler. Herkes bu durumdan etkilendi. Biz camia olarak çalışmalarımıza hiç aralık veremedik. Her gün işimizin başında durmalıyız. Çünkü bizim ilettiğimiz bilgilere devletimizin ihtiyacımız var. Sadece mart ayında açığımız 43 milyar TL. Ekonomideki zararları Hazirandan sonra görmeye başlayacağız. İnsanlarımız birikimleri ile yetinmeye çalışıyor. Sağduyuyu elden bırakmamak gerekiyor.”

“Kastamonu’dan 2 bin işverenin kısa dönem çalışma ödeneği başvurusunu aldık”

İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı da, “Yoğun bir tempoda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısa çalışma ödeneği ödemelerimiz başladı. Peyderpey ödemeleri gerçekleştiriyoruz. 2 bine yakın işyeri bazında başvuru var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. En kısa zamanda dosyaları tamamlamaya çalışıyoruz. 2 bine yakın işyerinde kısa çalışma ödeneği için talep var. Biz bunlara 3 ay destek sağlayacağız. İşverenlerimizden, muhasebecilerimizden Excel tablolarını istiyoruz. Bu tablolar elimize geldiğinde biz sonuca kısa zamanda ulaşıyoruz. İl müdürlüğü olarak biz değil, Ankara gerçekleştiriyor. Türkiye genelinde de şuana kadar 2 milyon civarında bir başvuru yapıldı” dedi.

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