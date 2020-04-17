YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Başkan Genç pazaryerinde incelemelerde bulundu, yeni uygulamaları anlattı

Başkan Genç pazaryerinde incelemelerde bulundu, yeni uygulamaları anlattı

ANTALYA HABERLERİ  | 17.04.2020 15:48 | Son Güncelleme

Döşemealtı Belediyesi hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalı pazaryerlerinde oluşabilecek her türlü yoğunluğu önlemek düşüncesiyle yeni düzenlemelere gitti.

Döşemealtı Belediyesi hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalı pazaryerlerinde oluşabilecek her türlü yoğunluğu önlemek düşüncesiyle yeni düzenlemelere gitti. Bahçeyaka mahallesindeki Cuma pazaryerinde incelemelerde bulunan Başkan Turgay Genç bir yandan maskesi olmayan esnaf ve vatandaşa maske dağıtırken diğer taraftan da pazaryerlerine yönelik yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi, uyarılarda bulundu.
Türkiye’nin her tarafında 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle tedbirlerini en üst seviyeye çıkartan Döşemealtı Belediyesi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması noktasında, pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak yeni düzenlemelere gitti Buna göre ilçenin en büyük kapalı pazaryeri olan Bahçeyaka Mahallesinde ki Cumapazarında Çarşamba günleri de tezgah açılacak.
Yeni düzenlemeye göre; kırsal mahallelerin en fazla ilgi gösterdiği Ilıca mahallesinde ki kapalı pazaryeri yasal uyarılar gereğince hafta sonu yerine pazartesi günleri açılacak. Aynı şekilde Çıplaklı Mahallesi’nde ki kapalı pazaryerinde de tezgahlar pazartesi günü kurulacak.
Bahçeyaka Mahallesi’nde ki pazaryerinde incelemelerde bulunan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Korona salgını nedeniyle alınan kararları esnaf ve vatandaşımızla paylaşıyoruz. Toplum sağlığı açısından son derece önemli olan kurallara hepimizin uyması gerekiyor. Bugün bölgemizin en büyük kapalı pazaryerinde tezgah açan esnafımıza ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza yeni düzenlemeler hakkında bilgi verip Zabıta memuru arkadaşlarımla birlikte ateşleri ölçüldü ve maske dağıtımı yaptık. Bu uygulamayı tezgah kurulan 7 ayrı pazaryerimizde de düzenli olarak yapıyoruz. Pazaryerlerindeki yoğunluğu azaltmak ve riski bertaraf edebilmek için hepimize sorumluluklar düşüyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik malzemeleri dağıtımı

Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik malzemeleri dağıtımı

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Darende’de yen korona virüs önlemleri

Darende’de yen korona virüs önlemleri

Antalya Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:48
Sabah
06:13
Öğle
13:02
İkindi
16:43
Akşam
19:40
Yatsı
21:00

Antalya Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Aykut Eczanesi
Muratpasa
Kızıltoprak Eczanesi
Muratpasa
Müjgan Eczanesi
Muratpasa
Nil Eczanesi
Muratpasa
Şehir Eczanesi
Muratpasa
Yeni Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Döşemealtı’nda sokak hayvanlarının su ve mama kapları arttırıldı

Döşemealtı’nda sokak hayvanlarının su ve mama kapları arttırıldı

Korkuteli girişlerde ateş ölçme uygulaması başlatıldı

Korkuteli girişlerde ateş ölçme uygulaması başlatıldı

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

Safra Kesesi Olmayan Hastaya Safra Kesesi Ameliyatı

Safra Kesesi Olmayan Hastaya Safra Kesesi Ameliyatı

Dr. Şükrü Vural'a büyük onur

Dr. Şükrü Vural'a büyük onur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.