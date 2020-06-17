YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Başkan Geylani: “Tatvan’ı şantiye alanına çevirdik”

Başkan Geylani: “Tatvan’ı şantiye alanına çevirdik”

BİTLİS HABERLERİ  | 17.06.2020 15:48 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yol yapım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının ardından gerçekleştirilen kilitli parke yol yapım çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yol yapım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının ardından gerçekleştirilen kilitli parke yol yapım çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Fatih, Karşıyaka ve Kültür mahallelerindeki kilitli parke yol yenileme çalışmaları ile Bahçelievler Mahallesi’ndeki altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, onlarca ekip ile Tatvan’ı adeta şantiye alanına çevirdiklerini söyledi. Başkan Geylani, “Şu ana kadar ekiplerimiz Kültür, Şirinevler, Fatih ve Karşıyaka mahallelerinde yaklaşık 50 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerimiz tarafından 5 bin metrekare de yol, kaldırım ve kanal onarım çalışması gerçekleştirildi. Bir iki gün içerisinde Dumlupınar Mahallesi’nin yol yapım çalışmalarına başlıyoruz. Şu an Bahçelievler Mahallesi’nin ana yolunda son bir altyapı çalışmamız devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi’ndeki altyapı çalışması bittiği gibi yol yenileme çalışmasına başlayacağız. Hidayet, Pınarbaşı, Aydınlar, Tuğ, Fuar, Sahil ve Şirinevler mahallelerinde altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan bütün mahallelerimizin yol yapım ve yenileme çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayacağız” dedi.

“Çalışmalar sonucunda Tatvan yeni bir yüze kavuşacak”
Şehrin tüm mahallelerinde cadde ve sokakları yenilediklerini ifade eden Başkan Geylani, “Belediyemize bağlı ekipler halkımızın ulaşım sorununu ortadan kaldırmak ve yaşam kalitesini arttırmak için hiç ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Şehrimizin her bir köşesinde yaşayan halkımız müsterih olsun. Tüm mahallelerimize eşit ve adil bir şekilde hizmet edeceğiz. Tatvan’ın bir ucu olan Cumhuriyet Mahallesi’nden bir diğer ucu olan Yeşilmezra Mahallesi’ne kadar her noktaya dokunacağız. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Altyapı zahmetli ve zaman isteyen bir iş. Bu yüzden ister istemez su kesintileri veya başka aksaklıklar olabiliyor. Vatandaşlarımızın bu konuda anlayışlı olmalarını istiyorum. Bu senenin sonunda bu sıkıntılardan kurtulacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şehirden kaçtılar! İşte ünlü çiftin yeni evi Şehirden kaçtılar! İşte ünlü çiftin yeni evi
PARTNER Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Bitlis Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
02:50
Sabah
04:40
Öğle
12:18
İkindi
16:12
Akşam
19:45
Yatsı
21:27

Bitlis Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Umut Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Şifa Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Adilcevaz’da Fidan Dikimi

Adilcevaz’da Fidan Dikimi

Ahlatlı Öğrenci Satranç Il Birincisi Oldu

Ahlatlı Öğrenci Satranç Il Birincisi Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.