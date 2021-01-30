Başkan Gökhan Yüksel, kardeş belediye başkanları ile online görüşme gerçekleştirdi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi ile kardeş Belediye olan Bosna Hersek Tuzla Kantonu Banoviçi Belediye Başkanı Bego Gutic ve Bulgaristan Silistre İli Sitovo Belediye Başkanı Sezgin Aliibram ile video konferans yöntemi ile görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Gökhan Yüksel’in ilk video konferans görüşmesi Bosna Hersek Tuzla Kantonu Banoviçi Belediye Başkanı Bego Gutic ile gerçekleşti. Görüşme sırasında Başkan Yüksel’e Kartal Belediye Meclisi Üyesi ve Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özgön ile Kartal Belediyesi eski meclis üyelerinden Yusuf Memnun eşlik ederek çevirmenlik yaptı.

Başkan Gökhan Yüksel, Kartal’da pek çok Bosnalı ve Balkanlardan göç eden vatandaşların yaşadığını belirterek iki kent arasındaki kardeşlik köprülerinin güçlenmesini, kültür ve sanat alanında ortak girişimlerde bulunulmasını arzu ettiklerini söyledi. Her iki belediye arasında diyalogun artırılması ve pandemi sürecinden sonra da ortak projeler yapılmasını hedeflediklerini belirten Başkan Yüksel, Banoviçi’de Covid-19 salgını ile ilgili gelişmeleri sordu. Bosna Hersek Tuzla Kantonu Banoviçi Belediye Başkanı Bego Gutic ise pandemi ile mücadele ettiklerini ve çıkan vakaların hemen karantinaya alındığını belirterek salgını kontrol altına almak için tedbirler uyguladıklarını ve Banoviçi’de rakamların düşmeye başladığını söyledi.