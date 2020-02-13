Başkan Gökhan Yüksel’den kanserle mücadele eden gence İmamoğlu sürprizi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bir süredir kanserle mücadele eden Saffet Recep kethüda isimli 19 yaşındaki genci, gireceği ameliyat öncesi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde istirahat ettiği odasında ziyaret ederek kendisine moral verdi.

Saffet’in Instagram hesabından gönderdiği mesaja karşılık kendisini tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, ameliyat öncesinde Saffet ile yakından ilgilenerek uzun süre sohbet etti.

İmamoğlu’na kendi elleriyle pide yapacak

Başkan Gökhan Yüksel, Saffet’in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu çok sevdiğini ve tanışmak istediğini söylemesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Facetime üzerinden arayarak Saffet’in yüz yüze görüşme isteğini gerçekleştirdi. Yapılan görüntülü konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saffet ile en kısa sürede tanışarak sohbet etmek istediğini söyledi. Başkan Gökhan Yüksel de Saffet’in ameliyattan sonra kendilerini, ailesine ait ekmek fırınında misafir ederek elleriyle pide yapmak istediğini Ekrem İmamoğlu’na iletti.

Bu arada Saffet’in geçirdiği operasyon ile alakalı da iyi haber geldi. Görüşmenin ardından ameliyat olan Saffet’in durumunun çok iyi olduğu ve ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.

