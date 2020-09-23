Başkan Güder’den gelişmişlik farkı vurgusu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Mahallelerimiz arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için büyük bir çaba gösteriyoruz” dedi.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ve beraberindeki heyet, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti.

Malatya’nın genel durumu ve iş dünyası konusundaki sorunların konuşulduğu ziyarette ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, İş adamları olarak Başkan Güder’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve yaptığı başarılı çalışmaları her zaman takdir ettiklerini söyledi. Medeniyetin Kalbi Battalgazi ilçesini gururla gezdirdiklerini belirten Özel, her zaman Başkan Güder’in yanında olacaklarını ve çalışmalarını destekleyeceklerini dile getirdi.

“Başkanımız çok güzel işlere imza atıyor”

Gerçekleştirilen ziyarette konuşan ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, “Çok değerli başkanımıza bizlere kıymetli zamanlarını ayırdığı için teşekkürlerimizi sunuyorum. Başkanımız ile daha önceden de tanışıyorduk. Başkanımız çok güzel işlere imza atıyor. Başkanımız mahalle ayrımı yapmadan hizmetlerini ortaya koyuyor. İş adamları olarak Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve başkanımızı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.