YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Başkan Güder’den gelişmişlik farkı vurgusu

Başkan Güder’den gelişmişlik farkı vurgusu

MALATYA HABERLERİ  | 23.09.2020 16:54 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Mahallelerimiz arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için büyük bir çaba gösteriyoruz” dedi.Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ve beraberindeki heyet, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti.Malatya’nın genel durumu ve iş dünyası konusundaki sorunların konuşulduğu ziyarette ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, İş adamları olarak Başkan Güder’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve yaptığı başarılı çalışmaları her zaman takdir ettiklerini söyledi.

Başkan Güder’den gelişmişlik farkı vurgusu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Mahallelerimiz arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için büyük bir çaba gösteriyoruz” dedi.
Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ve beraberindeki heyet, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti.
Malatya’nın genel durumu ve iş dünyası konusundaki sorunların konuşulduğu ziyarette ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, İş adamları olarak Başkan Güder’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve yaptığı başarılı çalışmaları her zaman takdir ettiklerini söyledi. Medeniyetin Kalbi Battalgazi ilçesini gururla gezdirdiklerini belirten Özel, her zaman Başkan Güder’in yanında olacaklarını ve çalışmalarını destekleyeceklerini dile getirdi.

“Başkanımız çok güzel işlere imza atıyor”
Gerçekleştirilen ziyarette konuşan ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, “Çok değerli başkanımıza bizlere kıymetli zamanlarını ayırdığı için teşekkürlerimizi sunuyorum. Başkanımız ile daha önceden de tanışıyorduk. Başkanımız çok güzel işlere imza atıyor. Başkanımız mahalle ayrımı yapmadan hizmetlerini ortaya koyuyor. İş adamları olarak Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve başkanımızı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Malatya için hep birlikte çalışacağız”
Sivil toplum kuruluşlarının öneminden bahsederek Malatya için hep birlikte çalışacaklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Asra ayak uydurmak, asırla beraber hareket etmek her zaman güzeldir. Dernek başkanımız ve yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımız, eskimeyen dostlarımızla birlikte bizleri ziyaret ettiler. Ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Her insan bulunduğu konumda insanlara hizmet etme adına bir takım çalışmalar sergiliyor. Belediye Başkanı olarak bizlerde sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Malatya için hep birlikte çalışacağız. Battalgazi ilçemizde özellikle mahallelerimiz arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. Asrın İşadamları Derneği de toplumun ihtiyaç ve gereksinimlerine göre çalışmalar sergiliyorlar. Özellikle konut noktasında çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Gerçekleştirilen bu ziyaretten ötürü Asrın İşadamları Derneği Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Güder’den gelişmişlik farkı vurgusu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
En Çok Okunan Yerel Haberler
Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar
Kanaat önderi İzol’dan Afrika izlenimleri
Kanaat önderi İzol’dan Afrika izlenimleri
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret

Malatya Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
04:47
Sabah
06:08
Öğle
12:24
İkindi
15:49
Akşam
18:30
Yatsı
19:46

Malatya Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Ayda Eczanesi
Merkez
Aydoğan Eczanesi
Merkez
Denizer Eczanesi
Merkez
Şifa Gül Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yeni Malatyaspor'un yeni kalecisi Herrera:
Yeni Malatyaspor'un yeni kalecisi Herrera:
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.