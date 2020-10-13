Başkan Güder’den hayırlı olsun ziyareti

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirilen Özlem Pelitloğlu ve yönetimini ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcılarından Zafer Kırçuval ve Eyüp Sağlam, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç ve Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri ile birlikte AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirilen Özlem Pelitloğlu ve yönetimini ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

“Başkanımız Battalgazi için büyük çabalar veriyor”

Ziyaretlerinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, “AK Parti İl Kadın Kolları olarak şehrimizin göz bebeği Battalgazi’mizin kıymetli Belediye Başkanı Osman Güder’i ağırlamaktan onur duyduk. Osman başkanımız, AK Parti’de iki dönem ilçe başkanlığı yapan ve sürekli engin tecrübelerinden faydalandığımız değerli bir büyüğümüz. Bizlerde kadın kolları olarak, teşkilatımızın her kademesinde görev alıyoruz, almaya da devam ediyoruz. Bununla birlikte en önemlisi 2019 seçimleri sonrasında Meclis Üyesi olmamız nedeniyle Başkanımız ile birlikte yakın çalışma içerisindeyiz. Toplumdaki huzuru, refahı ve düzeni sağlama için göstermiş olduğu gayret ve çabalara en yakın şahit bizleriz. Kadın Kolları olarak teşkilatımızla, belediyelerimizle, gençlik ve ana kadememiz ile birlikte çalışıp çıtayı daha yukarılara çıkaracağımıza eminim. Ben şahsım ve teşkilatım adına Osman Güder Başkanıma ve ekibine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.