Başkan Güler: "Projeleri namluya koyduk"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 9 aylık süreçte değişen ve daha da değişmeyi hedefleyen Ordu’yu masaya yatırdı.

Ordu aşkı ve sevgisi için çalıştığını söyleyen Başkan Güler, “Takım oyununu iyi kurduk. Bol gollü maçlar yapıyoruz. Çambaşı başta olmak üzere yoğun tempo içerisindeyiz. Projeleri namluya koyduk. Nisan ayı itibariyle vatandaşlarımız ilimizdeki değişimi hissedecekler. Ordu aşkı ve ordu sevgisi için gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu hedefi koyduk. Sistem buna cevap vermeye başladı. Ben burada normal çalışma yapsam bu bana ve temsil ettiğim makama uygun olmazdı. Karadeniz bölgesi havzasına hitap eden yatırımları ilimizde uygulamak için çalışıyoruz” dedi. “Sistemi değiştiriyoruz”

Ordu’da sistemi değiştirecek yatırımları hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Güler, “Ordu’da turizm ve nitelikli tarıma yönelik müthiş bir potansiyel var. Sıcak etkileşim hizmete dönüşüyor. Arkadaşlarımızla hızlı çalışıyoruz. Elimizden bir şey kurtulmayacak. Fındığın katma değer ürünlere dönüşmesi noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Fındığın geleceği ile ilgili, bahçelerin değerlendirilmesine yönelik ekibimiz gece gündüz çalışıyor. Fındık altı üretim konusunda çalışıyoruz. İyi bir tarım grubu oluşturduk. 4 şirket kurduk. Bunlar birbirleri ile paslaşarak çalışıyor. Ordu iki sene içerisinde kendisini ikiye katlayabilir. Böyle bir zenginliğimiz var. Kaşla göz arasında Ordu’dan Rize’ye kadar uzanan asfalt yaptık. Fatsa, Ünye ve Perşembe’de çöp sorununu çözdük. Bunlar bizim asli görevimiz. Bunlar zaten yürütülüyor. İlave gelir getirecek işler yapıyoruz. Ordu’ya güvenen yeni bir jenerasyon ortaya çıkıyor. Sistemi değiştiriyoruz. Bu çoğu kişiyi memnun ediyor” diye konuştu.

“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”

Bir yandan yatırımları hayata geçirirken diğer taraftan 295 milyon lira borç ödediklerini belirten Başkan Güler, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı oluyor. Jeotermal çalışmalar sürdürüyoruz. Yerlerini tespit ettik. Bulursak bu bizim başlı başına hayatımızı değiştirecek. Turizm konusunda her hafta bir sürpriz yapıyoruz. Yaylalarımız devreye girdiğinde başlı başına bir zenginlik ortaya çıkıyor. Üretmeden tüketim yok. Kaynak da oluşturuyoruz. 295 milyon lira borç ödedik. Ordu’muz farklı bir marka şehir olacak. Ankara’da bakan arkadaşlarımız ile aramız çok iyi. Senelerin verdiği ilişki zenginliğim var benim. İstediğim kişiye rahatlıkla ulaşabiliyorum. Bunu Ordu’nun lehine kullanmak istiyorum. Farklı bir Ordu’ya doğru gidiyoruz. 2 seneye kalmayacak yol ve su sorununu bitireceğiz. Mazeret, bahane, şikayet olmayan,Ordu ile gurur duyan bir atmosfer oluşsun istiyoruz. Çambaşı’daki otel inşaatı konusunda iş adamlarımızla takım oyunu oluşturduk. 5. kata çıktık. Gelecek yıl çok güzel bir otel ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.