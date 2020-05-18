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Başkan Gülsoy: “Kadir Gecesi günahlardan arınma gecesidir”

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.05.2020 09:17 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Kadir Gecesi’nin tüm insanlığa rahmet kapısı olduğunu belirten Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Kadir Gecesi günahlardan arınma gecesidir.

Başkan Gülsoy: “Kadir Gecesi günahlardan arınma gecesidir”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kadir Gecesi’nin tüm insanlığa rahmet kapısı olduğunu belirten Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kadir Gecesi günahlardan arınma gecesidir. Günahlardan arınmış yeni bir hayat için ilahi fırsattır. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de, fazileti, bereketi bol olan bu gecenin önemine dikkat çekilmiş, bu gecede tan yeri ağarıncaya kadar dua için açılan ellerin boş çevrilmeyeceği ifade edilmiştir. Kadir Gecesi; kalplerimizin, duygu ve davranışlarımızın her türlü kötülükten arınması, iyi ve güzel davranışlarımızın çoğalıp, kötü davranışlarımızın azalması, aramızdaki sevgi ve bağışlamanın hepimizi kucaklaması için yeni adımlar atma imkânı olarak değerlendirilmelidir. Rabbim, rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği bu geceyi en iyi şekilde değerlendirenlerden eylesin, her ayı Ramazan ayı, her günü Kadir gecesi gibi yaşamayı nasip etsin. Bu gece korona virüs salgınıyla ve başka belalarla uğraşan bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Bu vesileyle tüm üyelerimizin, hemşerilerimizin ve bütün İslâm âleminin mübarek Kadir Gecelerini tebrik ediyor, hayırlar getirmesini diliyorum.”

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