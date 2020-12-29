Başkan Gülsoy: "Salgın olmasaydı Kayseri ihracatta 3 milyar doları zorlardı"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı, koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, video konferans ile gerçekleştirildi. KTO Başkanı Gülsoy, 2020 yılının genel değerlendirmesini yaparak iş dünyasının 2021 yılından beklentilerine değindi.

Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan’ın başkanlığında video konferansla yapılan toplantıya; Başkan Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri, meslek komitesi ve meclis üyeleri, Kadın Girişimciler Kurulu, İcra Kurulu Üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanlık Divan üyeleri ve basın mensupları katıldı. Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından görüşülen gündem maddeleri ile 2020 yılı tahmini bütçesi kabul edildi. Toplantıda, ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, konuşmasına İnsanlık ve ticari tarihimiz açısından zor bir yılı geride bıraktığımızı belirterek başladı. Virüsün 1 yıldır dünyayı, 8 aydır da ülkemizi tehdit ettiğini hatırlatan Başkan Gülsoy, “Ülkemizde vaka sayısı 2.2 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı ise maalesef 20 bini buldu. Bildiğiniz gibi bu ay içerisinde benim testim de pozitif çıktı ve Şehir Hastanemizde tedavi olduk. Hastanede kaldığım sürede telefon eden, mesaj atan ve dualarını bizden esirgemeyen tüm üye ve hemşerilerime huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Hastalık sürecinde gördüm ki, iyi ki Kayseri Şehir Hastanesi yapılmış. İyi ki bu hastanemizin başında Prof. Dr. İlhami Çelik gibi kıymetli bir hocamız ve fedakar arkadaşları var. Yeri gelmişken İl Sağlık Müdürümüz Doç,.Dr. Ali Ramazan Benli başta, tüm hastanelerimizin başhekimleri ve sağlık çalışanlarına huzurlarınızda minnet borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Her işte zaman zaman ufak-tefek aksaklıklar olur. Ara ara siyasi eleştiriler yapılsa da Türkiye Covid’le mücadele sürecini özellikle sağlık hizmetleri açısından çok iyi götürdü. Virüsü alt eden bazı ilaçları ücretsiz olarak veren ve hastalığın tedavisinden para almayan tek ülke Türkiye” dedi. Aşı çalışmalarına da değinen Başkan Gülsoy, “Önümüzdeki ayın ortasından itibaren aşı kademeli olarak hayata geçirilecek. Lütfen sırası gelince aşımızı olalım. ‘Aşı olmayın’ telkinlerine asla itibar etmeyin. ‘Yerli ve Milli Aşı’ noktasında Erciyes Üniversitesi Aşı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve Rektör Hocam ile tüm mesai arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. İlaç sektörü dünyanın silah sanayinden sonra en büyük rant ve kavgalarının yaşandığı alandır. Biz de bu alanda varlığımızı gösterip kendi milli aşımızı inşallah nisan gibi üreteceğiz” ifadelerini kullandı. Dünyada vaka sayısının 80 milyonu geçtiğini bir milyon 750 binden fazla insanında hayatını kaybettiğini ifade eden Başkan Gülsoy, “Küresel salgın dünya ticaretini de olumsuz etkiledi. Resmi verilere göre dünya ekonomisi bu yıl 4.4 oranında küçüldü. Biz de ise önümüzdeki ay ortaya çıkacak son çeyrek rakamları ile birlikte yüzde 0.5, yani yarım puanlık bir büyüme bekleniyor.” dedi. Konuşmasında virüsün ticarete olumsuz etkilerine de vurgu yapan Başkan Gülsoy, “Virüs özellikle perakende ticareti ciddi manada olumsuz etkiledi. Organize sanayi bölgesinde kısmen de olsa ihracat yapan üyelerimizin genel durumları iyi. Ancak, perakende ticarette ciddi sıkıntılar var. Hele hele hizmet sektörü neredeyse bitme noktasına geldi. Bu sektöre verilen mali desteklerin daha da artırılması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle bir bölümü küçük esnafa yönelik kira ve aylık destek rakamları açıkladı. Bunların önemli bir bölümü bizim üyelerimizi kapsamıyor. Kapsayanlara da verilen destek ‘devede kulak’ gibi. Kısa Çalışma Ödeneğinin ve KDV indirimlerinin uzatılması, vergi, SGK borçlarının yapılandırılması elbette güzel. Ama yeterli değil” dedi.

Türkiye’nin büyüme rakamları konusunda da bilgiler veren KTO Başkanı Gülsoy, “Ülkemiz ilk çeyreği 4.5 büyüme ile tamamladı. İkinci çeyrek de ekonominin çarkları durmuştu. İkinci çeyrek sonunda 9.9 küçüldük. Bildiğiniz gibi bu yılın üçüncü çeyreğinde de özellikle imalat sanayindeki büyümeye paralel olarak 6.7 oranında bir büyüme gerçekleşti. Türkiye’nin 2020’yi yüzde yarım puanlık bir büyüme ile kapatması bekleniyor. Önümüzdeki yıl için ise IMF Türkiye’de büyüme oranını yüzde 5, Merkez Bankamız ise yüzde 5.8 gibi planlıyor. İnşallah bu hedefte bir sapma olmaz. Büyüme ve istikrar hedeflerini yakalayabilmek için ekonominin üç temel ayağı olan kur, faiz ve enflasyonun dengede tutulması gerek” diye konuştu. Kayseri’nin ihracat rakamları hakkında da bilgiler veren Başkan Gülsoy, “Kasım sonu itibariyle ülkemizde ihracat rakamları salgın nedeniyle yüzde 8.3 azalırken , ihracat Kayseri’de 1.3 oranında düşmüş. Kasım ayı ihracatımız yaklaşık 41 milyon doları Serbest Bölge’den olmak üzere 252 milyon dolar.11 aylık ihracatımız ise 2 milyar 268 milyon dolara ulaştı. Bir kaç ay önce yıl sonunda 2019 ihracat rakamını yakalayacağımızı söylemiştim. Aralık verileri henüz çıkmadı; ancak bir önceki ayla mukayese ettiğimizde Kayseri olarak 2.5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiş olacağız. Eğer bu salgın olmasaydı Kayseri kesinlikle bu yıl 3 milyar doları zorlarlardı. İnşallah önümüzdeki yıl bu hedefi yakalarız” diye konuştu. 2021 yılında Kayseri Ticaret Odası’nın 125’nci yılını kutlayacağının altını çizen Başkan Ömer Gülsoy, şunları söyledi;

"Önümüzdeki yıl Oda olarak etkinliklerimizi daha da artıracağız. Yatırımlara, AR-GE’ye, inovasyona, daha fazla önem vereceğiz. Yönetim ve hizmet politikamızın merkezini şüphesiz ki sayısı 20 bini aşan üyelerimize hizmet oluşturuyor. Şehrimizde ve ülkemizde katma değer katacak her projeye maddi-manevi destek vermeyi sürdüreceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde üyelerimizin talepleri doğrultusunda elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Yeter ki seçimlerde slogan olarak kullandığımız ‘Birlikte Güçlüyüz’ anlayışından uzaklaşmayalım.”

Konuşmasında Asgari ücret zammını değerlendiren Gülsoy, “Asgari ücret kesinleşti. Geçen yıla göre yüzde 21.56 oranında yükselen asgari ücret net 2 bin 825 lira oldu. Vatanımıza, milletimize, tüm çalışanlarımıza, emekçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim cümlemize yardım etsin. Şu andaki ortamda geçim zor ama önümüzdeki süreç içerisinde bu badireleri atlattıktan sonra ülkenin daha iyi duruma gelmesiyle, işlerin daha verimli olmasıyla, ücretlerin daha da yüksek seviyelere çıkmasını temenni ediyoruz” Başkan Gülsoy sözlerinin sonunda 2020’de Kayseri Ticaret Odası’na yeni kayıt olan firma sayısının 2 bin 137 olduğunu, Değişiklik yapan firma sayısının 4 bin 490, Kapanan firma sayısının ise 612 olduğunu açıkladı.

