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Başkan Gültak, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

02.02.2021 14:27 | Son Güncelleme:
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Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mahalle ziyaretleri kapsamında Karacailyas Emek Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.AK Parti Akdeniz İlçe Teşkilatı yetkilileri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette Gültak, Emek Mahallesi’nin küçük ama potansiyeli yüksek bir mahalle olduğunu söyledi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mahalle ziyaretleri kapsamında Karacailyas Emek Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti Akdeniz İlçe Teşkilatı yetkilileri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette Gültak, Emek Mahallesi’nin küçük ama potansiyeli yüksek bir mahalle olduğunu söyledi. Özellikle mayıs ayından sonra Emek Mahallesi’nin daha çok hareketlenip güzelleştiğini ifade eden Gültak, “Bu yörenin insanı, benim de çok sevdiğim tandır ekmeğinden yapıyor. Eşimle, daha önce mahalleye geldiğimde mahalleli kadınların tandır ekmeği yapabilmek için yere ihtiyaçları olduğunu gördük ve 4 tane tandır yaptık. Bu sayede kadınlar, ekmeklerini artık rahatlıkla yapabiliyorlar. Biz kültürlerimizi ve örflerimizi önemsiyor, unutulmasını istemiyoruz. O yüzden burada ilk yaptığımız işlerden bir tanesi buydu” dedi.
“Karacailyas modern bir spor kompleksine kavuşmuş olacak”
Akdeniz Belediyesi’nin diğer projelerine de değinen Gültak, “Mahallemize, ‘Hoşgeldin Bebek’ projemizle 43 eve ulaşmışız. Evde temizlik ve bakım hizmetleri yaptığımız 17 ailemiz var. 34 aileye hijyen paketi, 9 aileye kırtasiye desteği yaptık. Dört ailemizin bebekleri için devam sütü dağıtmışız. Camimize boya göndermişiz. Mahalle muhtarlığımızın boyanıp temizlenmesi konusunda çalışmalar yapmışız. Cadde ve sokaklarımıza kasis montajı yapılmış. Burada futbol sahası önemli. Ufak tefek tadilatlar yapmışız ama şu an ihale aşamasındayız. Karacailyas’taki futbol sahası tamamen sentetik olacak. Bütün tribünleri değişecek. Karacailyas hakem odası, soyunma odası ile çok modern bir spor kompleksine kavuşmuş olacak. Yaklaşık 4 tane sentetik saha yapacağız. Bunun bir tanesi burada, bir tanesi Çay Mahallesi’nde, bir tanesi Kazanlı ve bir diğeri de Seyfi Ali Türkoğlu’nda olacak. Bu dört sahanın yaklaşık maliyeti 8 milyon TL’nin üzerindedir. Karacailyas’ın futbol kulüpleri ünlüdür. Dolayısıyla biz burayı da bu noktada çok fazla önemsiyoruz” diye konuştu.
“Mahalleleri gezmemizin en büyük faydası eksikleri yerinde görüyor olmak”
Mahallede, asfalt kaplama ve yama çalışmalarının da bölgede yeniden başladığına dikkat çeken Gültak, “Ekip arkadaşlarımız buraya tekrar gelip çalışmalarını yapacaklar. Mahalle mahalle gezmemizin faydası budur. İnsanlarımızla hem yakın temas halinde oluyoruz hem de mahalledeki eksikleri daha net görmüş oluyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Gültak, belediyeye bağlı ekipler ve mahalle muhtarı Nuri Kalka ile yapmış olduğu incelemelerde Emek Mahallesi’nde bir taziye evi yapılması hususunda çeşitli görüş alışverişlerinde bulunduktan sonra tandır ekmeği yapan kadınları da ziyaret ederek ikram edilen sıcak ekmekten aldı.

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