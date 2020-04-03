Başkan Gümrükçü “Küresel İklim Grevi"ni destekledi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüs nedeniyle sokaklardan dijital ortama taşınan 5. Küresel İklim Grevi’ni destekleyerek çağrıda bulundu.

İçinde bulunduğumuz şu günlerde insanlığın en büyük sınavlardan birini verdiğini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’den, önemli bir çağrı geldi. Başkan Gümrükçü, tüm vatandaşları bugün dijital ortamda düzenlenen 5. Küresel İklim Grevine destek olmaya davet eti.

"İklim değişikliği mücadelesinde herkese görev düşüyor"

İklim değişikliğinin etkilerine karşı mücadele devletlerin, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, bilim dünyasının ve vatandaşların ortak sorumluluğu bulunduğunu vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle bugün gerçekleşecek 5. Küresel İklim Grevi’ni destekliyorum. Ayrıca Çiğli’de iklim krizine yönelik çalışmaların da 2020 programımızda öncelikli konulardan olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.

"Çevre dostu bir kent olacağız”

Çiğli Belediyesi olarak iklim değişikliği krizine yönelik çözümlere 2020 faaliyet programında yer verdiklerini belirten Başkan Gümrükçü, “Biz Çiğli Belediyesi olarak, konut alanlarından AOSB’ne, İzmir Kuş Cenneti’nden, tarım alanlarına kadar çeşitlilik içeren yerleşim bölgemiz ve hızlanarak artan nüfusumuz ile bu mücadele için hazırlıklarımızı başlatıyoruz. Çiğli’de üzerimize düşen sorumluğun bir parçası olarak karbon salınımını azaltmaya yönelik politika ve eylemler ile bunun tamamlayıcısı olan iklim değişikliğine uyum çalışmalarına hız ve öncelik vereceğiz. ‘İklim Eylem Planı’mızı sosyal, ekonomik ve ekolojik olarak bütünlüklü bir şekilde 2020’de kararlılıkla uygulayacağız” ifadelerini kullandı.