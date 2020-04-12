Başkan Gümrükçü, önce vatandaşlara ekmek, sonra hayvanlara mama dağıttı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, iki günlük sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtan ekiplere destek verdi. Başkan Gümrükçü, sokak hayvanlarını da unutmadı.

Hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağında vatandaşların mağdur olmasını istemeyen Çiğli Belediyesi, oluşturduğu ekiplerle sokak sokak pide ve ekmek dağıttı.

Çiğli Belediyesi Akvaryum Kafe’de Çiğli halkının yardımına yetişti. Burada üretilen pideler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek’ten alınan ekmekler, Çiğli’nin mahallelerinde vatandaşların evlerine ulaştırıldı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, Balatçık bölgesinde çalışan ekiplerin yardımına giderek evlerinden çıkamayan vatandaşlara bizzat pide ve ekmekleri teslim etti.

Sokak hayvanları unutulmadı

Korona virüsü tedbirleri ve iki günlük sokağı çıkma yasağı nedeniyle açlık sorunuyla karşı karşıya kalan sokak hayvanları da unutulmadı. 21 gündür belediye ekipleri ve Çiğli Hayvan Hakları Meclisi üyeleri tarafından sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokaklar, boş alanlar, kapatılan lokanta ve restoranların çevreleri başta olmak üzere kentin birçok noktasına her gün 300 kilo mama ve su bırakıldı. Ekmek dağıtımının ardından sokak sakinlerine mama dağıtan ekiplere yardıma giden Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli sınırları içinde bulunan bütün sokak hayvanlarının beslenmesini önemsediklerini söyledi.